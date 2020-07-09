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REGNUMREGNUM

Литва запретила трансляцию российских телеканалов группы RT

Вильнюс, 8 июля 2020, 21:33 — REGNUM В Литве комиссия по телевидению и радиовещанию, подведомственная парламенту страны и контролирующая деятельность радио‑ и телевещателей, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT. Об этом сегодня, 8 июля, заявил глава регулятора Мантас Мартишюс.В источнике
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РФ призвала представителя ОБСЕ отреагировать на запрет трансляции RT в Литве

Газета.Ru18:21

Литва запретила несколько телеканалов RT

Эхо Москвы17:06

Симоньян назвала фантасмагорической тупостью запрет RT в Литве

RT на русскомвчера в 12:01

Симоньян отреагировала на запрет пяти телеканалов RT в Литве

РИА Новостивчера в 14:28

В Литве запретили трансляцию российского телеканала RT

РБКвчера в 12:02

Литва запретила трансляцию пяти каналов RT

Интерфаксвчера в 09:03

Постпредство РФ призвало представителя ОБСЕ отреагировать на запрет в Литве трансляции RT

ТАССвчера в 14:32
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ЕС считает задержание исламистов в Крыму политически мотивированным

Пресс-служба главы европейской дипломатии Жозепа Борреля распространила заявление, в котором говорится, что задержание в Крыму семи подозреваемых в причастности к запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", занимавшихся пропагандой и вербовкой, имеет под собой политические мотивы.
Московский Комсомолец18:14
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Гендиректор «Зенита» отреагировал на жалобу «Спартака» в РФС

Заместитель председателя совета директоров "Спартака" Сергей Михайлов уже направил главе комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семену Андрееву письмо с просьбой дать оценку провокационному высказыванию гендиректора чемпионов России сезона-2019/2020.
Газета.Ruвчера в 10:18
2

В России предложили ввести новые штрафы для водителей

Вдобавок активисты предлагают конкретизировать понятия «газон» и «зелёные насаждения», ввести штрафы для должностных лиц за ошибочно вынесенные постановления и предусмотреть компенсацию за повреждения, которые нанесли машине при эвакуации.
Тарантас Ньюс7 июля в 12:18
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Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии

Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
RT на русском7 июля в 01:10
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IT-парк планируется открыть в этом году на Сахалине

IT-парк будет сотрудничать с Сахалинским государственным университетом, студенты которого будут проходить в IT-парке практику, а после получения диплома смогут получить на предприятиях IT-парка работу.
Интерфакс - Россиявчера в 08:28
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Адвокат Ефремова частично признал вину актера

Эльман Пашаев намекнул на наличие доказательств того, что за рулем джипа мог находиться не его подзащитный Представитель Михаила Ефремова в суде частично признал, что артист находился за рулем джипа в момент нашумевшего ДТП в центре Москвы.
WomanHit.ruвчера в 12:22
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Джоан Роулинг подписала письмо о засилье толерантности на Западе

В письме призывается прекратить насаждать в странах Запада "идеологическое единообразие и нравственную категоричность" в обсуждении острых вопросов, а также сохранить свободный обмен мнениями и не превращать толерантность в способ пропаганды однообразных установок.
РЕН ТВ18:41
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Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Газета.Ruвчера в 05:03
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ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса»

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста издания «Коммерсантъ» Ивана Сафронова два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений.
Lenta.ruвчера в 12:41
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Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
Газета.Ruвчера в 13:47
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