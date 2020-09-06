Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус в интервью Financial Times заявил, что Евросоюз "подрывает" свой внешнеполитический авторитет из-за бездействия в отношении Белоруссии. Он призвал страны ЕС помогать белорусской оппозиции более "содержательно и ощутимо".

С чего всё началось «Иногда мы реагируем слишком поздно, и наши меры фрагментарны и не производят никакого впечатления на общество или людей, находящихся у власти», — отметил он. RT на русском 02:24