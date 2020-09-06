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РИА Новости
РИА Новости

Литва заявила о подрыве доверия к ЕС из-за Белоруссии

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус в интервью Financial Times заявил, что Евросоюз "подрывает" свой внешнеполитический авторитет из-за бездействия в отношении Белоруссии. Он призвал страны ЕС помогать белорусской оппозиции более "содержательно и ощутимо".В источнике
С чего всё началось
«Иногда мы реагируем слишком поздно, и наши меры фрагментарны и не производят никакого впечатления на общество или людей, находящихся у власти», — отметил
 он.
RT на русском02:24
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ИА Красная Весна

МИД Литвы: ЕС подорвал свой авторитет из-за Белоруссии

ИА Красная Весна11:54
News.ru

Литва объявила о потере доверия к внешней политике ЕС

News.ru02:17
Lenta.ru

Литва заявила о подрыве доверия к ЕС из-за Белоруссии

Lenta.ru08:30
РБК

Литва заявила о подрыве доверия к ЕС из-за бездействия по Белоруссии

РБК05:04
RT на русском

МИД Литвы призвал ЕС оказать оппозиции Белоруссии «конкретную помощь»

RT на русском02:24
РИА Новости

Литва заявила о подрыве доверия к ЕС из-за Белоруссии

РИА Новости09:41
Интерфакс

Глава МИД Литвы начал терять доверие к внешней политике Евросоюза

Интерфакс01:52

Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа
Ведомости09:21
2,9K

Россия подготовила в Сирии мгновенный ракетный удар по войскам США

Военный эксперт из издания Avia.pro заявил о том, что в случае нападения американских военнослужащих на российские военные базы в Сирии РФ придется прибегнуть к ракетному удару, способному за считанные секунды их обезвредить.
Территория новостей11:34
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Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новости09:59
2,8K

Эксперт призвала подкрепить уроки ОБЖ в России практическими занятиями

Специалист предложила убрать ОБЖ из обучающей программы или приглашать на уроки сотрудников различных экстренных служб, которые учили бы школьников правильно вести себя в экстремальных ситуациях.
МедиаПоток06:57
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В США вуз отстранил от работы преподавателя, притворявшуюся чернокожей

Университет Джорджа Вашингтона в США отстранил от работы преподавательницу Джессику Круг, которая заявила, что всю жизнь обманывала и притворялась темнокожей, будучи белой, и призвал ее покинуть позицию доцента истории.
РИА Новости18:54
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Ученица Плющенко чисто исполнила четверной прыжок на первенстве Москвы

Российская фигуристка Вероника Жилина, которую тренирует Евгений Плющенко, успешно выполнила четверной тулуп на первенстве Москвы среди юниоров, сообщило 4 сентября агентство ТАСС.
Известиявчера в 17:25
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