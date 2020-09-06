Литва заявила о подрыве доверия к ЕС из-за Белоруссии
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус в интервью Financial Times заявил, что Евросоюз "подрывает" свой внешнеполитический авторитет из-за бездействия в отношении Белоруссии. Он призвал страны ЕС помогать белорусской оппозиции более "содержательно и ощутимо".В источнике
С чего всё началось
«Иногда мы реагируем слишком поздно, и наши меры фрагментарны и не производят никакого впечатления на общество или людей, находящихся у власти», — отметил
он.
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