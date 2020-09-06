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РИА Новости
РИА Новости

Литва заявила о подрыве доверия к ЕС из-за Белоруссии

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус в интервью Financial Times заявил, что Евросоюз "подрывает" свой внешнеполитический авторитет из-за бездействия в отношении Белоруссии. Он призвал страны ЕС помогать белорусской оппозиции более "содержательно и ощутимо".В источнике
С чего всё началось
«Иногда мы реагируем слишком поздно, и наши меры фрагментарны и не производят никакого впечатления на общество или людей, находящихся у власти», — отметил
 он.
RT на русскомвчера в 02:24
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ТАСС

МИД Литвы предупредил, что отсутствие реакции по Белоруссии подрывает внешнюю политику ЕС

ТАССвчера в 14:44
RT на русском

МИД Литвы призвал ЕС оказать оппозиции Белоруссии «конкретную помощь»

RT на русскомвчера в 02:24
РИА Новости

Литва заявила о подрыве доверия к ЕС из-за Белоруссии

РИА Новостивчера в 09:41
РБК

Литва заявила о подрыве доверия к ЕС из-за бездействия по Белоруссии

РБКвчера в 05:04
ИА Красная Весна

МИД Литвы призвал ЕС оказать белорусской оппозиции конкретную помощь

ИА Красная Веснавчера в 15:29
News.ru

Литва объявила о потере доверия к внешней политике ЕС

News.ruвчера в 02:17
Интерфакс

Глава МИД Литвы начал терять доверие к внешней политике Евросоюза

Интерфаксвчера в 01:52

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
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Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Байкал-Dailyвчера в 22:25
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Шестиколёсный грузовик в стиле серферского хот-рода Woody Wagon

Компания Brown Truck Group из США, которая реализует грузовики, выставила на продажу необычный экземпляр собственной разработки - шестиколесный автомобиль в стиле серферского хот-рода Woody Wagon середины 30-х годов прошлого столетия.
Letnews.ru5 сентября в 08:15

В Британии возобновятся слушания дела об экстрадиции Ассанжа в США

Рассмотрение дела об экстрадиции в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа будет возобновлено 7 сентября в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли, 7 сентября передает ТАСС.
ИА Красная Весна20:58

Прокуратура проверит данные о мастурбировавшем перед учениками учителе

Прокуратура Кораблинского района Рязанской области начала проверку обстоятельств, при которых семиклассница сняла на видео мастурбирующего во время урока 54-летнего учителя Ключанской средней школы №11.
Известиявчера в 15:07
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В ООН считают, что за обеспечение Крыма водой отвечают и РФ, и Украина

Ответственность за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой лежит как на Украине, так и на России, заявила РИА Новости официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.
РИА Новости20:05