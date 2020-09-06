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РИА Новости
РИА Новости

Литва заявила о подрыве доверия к ЕС из-за Белоруссии

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус в интервью Financial Times заявил, что Евросоюз "подрывает" свой внешнеполитический авторитет из-за бездействия в отношении Белоруссии. Он призвал страны ЕС помогать белорусской оппозиции более "содержательно и ощутимо".В источнике
С чего всё началось
«Иногда мы реагируем слишком поздно, и наши меры фрагментарны и не производят никакого впечатления на общество или людей, находящихся у власти», — отметил
 он.
RT на русскомвчера в 02:24
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ТАСС

МИД Литвы предупредил, что отсутствие реакции по Белоруссии подрывает внешнюю политику ЕС

ТАССвчера в 14:44
Интерфакс

Глава МИД Литвы начал терять доверие к внешней политике Евросоюза

Интерфаксвчера в 01:52
РИА Новости

Литва заявила о подрыве доверия к ЕС из-за Белоруссии

РИА Новостивчера в 09:41
РБК

Литва заявила о подрыве доверия к ЕС из-за бездействия по Белоруссии

РБКвчера в 05:04
RT на русском

МИД Литвы призвал ЕС оказать оппозиции Белоруссии «конкретную помощь»

RT на русскомвчера в 02:24
News.ru

Литва объявила о потере доверия к внешней политике ЕС

News.ruвчера в 02:17
ИА Красная Весна

МИД Литвы призвал ЕС оказать белорусской оппозиции конкретную помощь

ИА Красная Веснавчера в 15:29

«Стратегия ущербна»: ученые раскритиковали план ВОЗ по вакцинации

В новой статье ученые предложили трехэтапный план распространения вакцин, так называемую модель справедливого приоритета, благодаря которой первыми на прививку пойдут только люди из групп риска.
Ридус4 сентября в 04:55
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Федун счел странными замены Черчесова в матче с командой Венгрии

Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун не оценил замены, которые произвел в ходе гостевого матча второго тура группового раунда Лиги наций с командой Венгрии главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
РЕН ТВвчера в 15:16
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Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

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РИА Новостивчера в 09:59
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«Экшн эпических масштабов»: что говорят критики о ремейке «Мулан» от Disney

Репортер IndieWire Кейт Эрбланд также подчеркнула отличия между ремейком и оригналом и заметила, что новый фильм «Мулан» выглядит как «выдающийся эпический экшен, который идет по своему пути».
Popcornnews.ruвчера в 13:42