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РИА Новости
РИА Новости

Литва заявила о подрыве доверия к ЕС из-за Белоруссии

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус в интервью Financial Times заявил, что Евросоюз "подрывает" свой внешнеполитический авторитет из-за бездействия в отношении Белоруссии. Он призвал страны ЕС помогать белорусской оппозиции более "содержательно и ощутимо".В источнике
С чего всё началось
«Иногда мы реагируем слишком поздно, и наши меры фрагментарны и не производят никакого впечатления на общество или людей, находящихся у власти», — отметил
 он.
RT на русском02:24
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ТАСС

МИД Литвы предупредил, что отсутствие реакции по Белоруссии подрывает внешнюю политику ЕС

ТАСС14:44
ИА Красная Весна

МИД Литвы призвал ЕС оказать белорусской оппозиции конкретную помощь

ИА Красная Весна15:29
News.ru

Литва объявила о потере доверия к внешней политике ЕС

News.ru02:17
РБК

Литва заявила о подрыве доверия к ЕС из-за бездействия по Белоруссии

РБК05:04
RT на русском

МИД Литвы призвал ЕС оказать оппозиции Белоруссии «конкретную помощь»

RT на русском02:24
РИА Новости

Литва заявила о подрыве доверия к ЕС из-за Белоруссии

РИА Новости09:41
Интерфакс

Глава МИД Литвы начал терять доверие к внешней политике Евросоюза

Интерфакс01:52

Рязанский учитель совершал действия сексуального характера на уроке

Единственная ученица седьмого класса Ключанской средней школы Кораблинского района Рязанской области сняла на видео 54-летнего преподавателя, занимавшегося во время урока самоудовлетворением.
РИА Новости13:54
1,3K

Киркоров и Брежнева выступят на свадьбе внучки олигарха в Челябинске

На празднике выступят певец Филипп Киркоров, певица Вера Брежнева, юморист Семён Слепаков, а также телеведущая Первого канала Алла Михеева и блогер Наталья Краснова, которые будут ведущими свадьбы.
News.ruвчера в 03:21
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Френсис Форд Коппола выпустит новую версию «Крестного отца 3»

Режиссер Френсис Форд Коппола решил последовать примеру некоторых голливудских коллег и выпустить новую "режиссерскую" версию своего фильма "Крестный отец 3". Как утверждает издание Collider со ссылкой на информацию студии Paramount Pictures, картина будет полностью отреставрирована, частично перемонтирована и даже получит новое название.
KinoNews.ru15:06
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Внутренние войска и автобусы ОМОН сконцентрированы в центре Минска

Согласно информации корреспондента ТАСС, возле здания белорусского правительства по улице Советской стоят машины с бойцами внутренних войск, автобусы силовиков ОМОН, водометы и специальная техника.
ПолитРоссия07:46
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Санкции ЕС против Белоруссии вступят в силу не позже 21 сентября

Санкции Евросоюза по отношению к белорусским властям вступят в силу не позже 21 сентября, а сам список попадающих под санкции ЕС может быть расширен в виду продолжающегося отношения силовиков к демонстрантам, заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек.
Общественная служба новостей15:20
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В Астраханской области пройдет Неделя приемов граждан по вопросам здравоохранения

С 7 по 11 сентября ежедневно в будни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 на вопросы о работе системы здравоохранения в осенне-зимний период ответят главврачи, депутаты, представители минздрава, Роспотребнадзора, Росздравнадзора, Фонда ОМС и других медучреждений.
Астрахань FM4 сентября в 12:49