Шоу-бизнес

Взгляд.руВзгляд.руЛитвинова объяснила визит в квартиру Ефремова

Актриса и режиссер Рената Литвинова объяснила, зачем посетила квартиру Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП в центре Москвы.
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Рената Литвинова
Я не видела Мишу в этот день, я привезла свою крестницу и его дочку Анну-Марию повидаться к папе. Я поддержала Соню — его жену. И буду, конечно, принимать участие и помогать Анне-Марии дальше. А она повидалась с папой, когда он вернулся с допроса, поддержала его. Он ее отец, она его любит.
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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