с чего всё началось

Актриса Рената Литвинова получила травмы в ДТП, которое произошло в Москве в ее день рождения. Согласно СМИ, девушка, сбившая артистку, заявила, что пострадавшая находилась в нетрезвом состоянии. Сама Литвинова при этом подчеркнула, что в момент наезда была абсолютно трезвой.

Литвинова рассказала о своем состоянии после ДТП

Происшествия Агент Ксении Пунтус рассказала о состоянии модели Модель Ксения Пунтус, выпавшая из окна в центре Москвы, в сознании, но находится в тяжелом состоянии, навестить девушку пока не разрешают, сообщила РИА Новости агент модели Лилия.

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Фигурное катание Фигурист Мозалёв завоевал серебро на юношеских Олимпийских играх Российский фигурист Андрей Мозалёв завоевал серебряную медаль в мужском одиночном катании на зимних юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне.

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Экономика В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат Сбережения из ПФР можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.