Происшествия
Газета.RuЛитвинова рассказала о своем состоянии после ДТП
Актриса Рената Литвинова получила травмы в ДТП, которое произошло в Москве в ее день рождения. Согласно СМИ, девушка, сбившая артистку, заявила, что пострадавшая находилась в нетрезвом состоянии. Сама Литвинова при этом подчеркнула, что в момент наезда была абсолютно трезвой.
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с чего всё началось
"Со мной уже все хорошо, меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться", — написала Литвинова в Instagram.РИА Новости11:17
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