Финансы

КоммерсантъКоммерсантъЛиван объявил дефолт по евробондам

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Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что правительство приостановит выплату займов в размере $1,2 млрд, ознаменовав первый в истории страны, пострадавшей от кризиса, суверенный долг.
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Ливан объявил дефолт по еврооблигациям

РЕН ТВ18:16

Ливан объявил дефолт по евробондам

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Ливан заявил о дефолте по евробондам и объяснил его «сожравшей страну коррупцией»

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Эхо Москвы12:33

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РБК12:02

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