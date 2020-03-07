Финансы
КоммерсантъЛиван объявил дефолт по евробондам
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что правительство приостановит выплату займов в размере $1,2 млрд, ознаменовав первый в истории страны, пострадавшей от кризиса, суверенный долг.
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Комментарии
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Киркоров и "постапокалиптический олень": шоу "Маска" открыло секреты Кадры из прямой трансляции шоу "Маска" / НТВ Владимир Пресняков признается, что в последнее время неохотно смотрит музыкальные конкурсы.
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Число случаев коронавируса в Москве не выросло
Накануне Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице режим повышенной готовности из-за угрозы распространения инфекции.
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Президент США Дональд Трамп сравнил тестирование на коронавирус с разговором с украинским лидером Владимиром Зеленским.
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Армия и оружие
В ДНР сообщили об обстрелах украинскими силовиками Горловки и Донецка
В представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в субботу, 7 марта, сообщили о обстрелах украинскими силовиками поселка Зайцево на окраине подконтрольной ДНР Горловки.
Энергетика
ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти
Министры стран-членов ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене в пятницу, 6 марта, не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.
Энергетика
Газпром: уведомлений от Китая о форс-мажоре не было
Ранее об объявлении форс-мажора крупнейшим импортером газа в КНР — компанией Petrochina, сообщило агентство Reuters.
Фигурное катание
Валиева завоевала золото на ЧМ по фигурному катанию среди юниоров
Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров проходит с 2 по 8 марта в эстонской столице Таллине.
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Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала обращение к подписчикам
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала на странице в Instagram пост, в котором рассказала о своих переживаниях по поводу болезни матери.
Происшествия
Минздрав проверил переполненный морг в Туле
2 марта, после публикаций "Тульской прессы", в морге Бюро судебно-медицинской экспертизы сотрудниками Министерства здравоохранения Тульской области была проведена проверка.
Происшествия
На авиазаводе в Запорожье обрушилась часть кирпичной конструкции
На украинском заводе по производству авиационных двигателей "Мотор Сич" в Запорожье часть кирпичной конструкции обрушилась на территорию прилегающего домохозяйства.
Политика
Джабаров оценил высказывание Зеленского по Донбассу
Ранее Зеленский заявил, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.
Происшествия
У жительницы Подмосковья выявили коронавирус
По предварительным результатам анализов, у жительницы Московской области, накануне побывавшей в Швейцарии, выявлен коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Космос
Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance
В Twitter NASA опубликовано представление марсохода. Он называет себя и рассказывает о задачах своей миссии.