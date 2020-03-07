Финансы
КоммерсантъЛиван объявил дефолт по евробондам
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что правительство приостановит выплату займов в размере $1,2 млрд, ознаменовав первый в истории страны, пострадавшей от кризиса, суверенный долг.
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В Молдавии выявили первый случай заболевания коронавирусом
Первый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Молдавии.
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Пресняков раскритиковал шоу из-за нечестного продвижения блатных участников, подчеркнув, что успех в этой программе непосредственно зависит от знакомств с нужными продюсерами шоу-бизнеса.
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В ВОЗ посоветовали не надеяться на исчезновение коронавируса летом
Китайский коронавирус 2019-nCoV, скорее всего, продолжит распространение по миру летом 2020 года.
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На севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, который вводит ограничения "на въезд и на выезд, а также передвижение внутри" территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны.
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В ВОЗ объяснили, чем коронавирус отличается от гриппа
Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, как отличить новый штамм китайского коронавируса от обычного гриппа.
Здоровье
В Нижнем Новгороде подтвердили первый случай заболевания коронавирусом
Представители правительства Нижегородской области сообщили о том, что в городе был подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом.
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После снятия очков таблица выглядит так По формату греческого чемпионата команда Карреры сохраняет шансы побороться с ПАОКом за путевку в Лигу чемпионов, а черно-белые с «Олимпиакосом» – за чемпионство.
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В целом число случаев заражения коронавирусом в России достигло 14.
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Потом обнаружился ещё третий очаг.
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Армия и оружие
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Турция не зафиксировала нарушений режима прекращения огня в сирийском Идлибе с момента его вступления в силу 6 марта, заявил министр национальной обороны республики Хулуси Акар.
Армия и оружие
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Захарова подчеркнула, что предлогом для наращивания группировки Североатлантического альянса у границ с Россией, увеличения военных бюджетов стран-участниц НАТО, а также проведения в непосредственной близости от РФ столь масштабных учебных мероприятий является озвученное ранее в Вашингтоне желание якобы принудить Россию к изменению «плохого поведения».
Энергетика
Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК
В апреле Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки.
Финансы
Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне падения цен на нефть
Курс рубля по отношению к доллару и евро упал на вечерних торгах 6 марта на фоне снижения цен на нефть.
Политика
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