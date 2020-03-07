Финансы

КоммерсантъКоммерсантъЛиван объявил дефолт по евробондам

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что правительство приостановит выплату займов в размере $1,2 млрд, ознаменовав первый в истории страны, пострадавшей от кризиса, суверенный долг.
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Ливан объявил первый в своей истории дефолт

Реальное время23:15

Ливан объявил дефолт по еврооблигациям

РЕН ТВ18:16

Ливан объявил дефолт по евробондам из-за «сожравшей страну коррупции»

РБК12:02

Ливан заявил о дефолте по евробондам и объяснил его «сожравшей страну коррупцией»

Деловое.ТВ14:17

Ливан объявил первый в своей истории дефолт по евробондам

Эхо Москвы12:33

Ливан объявил дефолт по евробондам

Коммерсантъ14:50

Ливану грозит дефолт — СМИ

REGNUM09:42
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Ливан
Государство
Государство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу Средиземного моря. На востоке и севере граничит с Сирией, на юге - с Израилем.
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