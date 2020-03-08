Финансы

КоммерсантъКоммерсантъЛиван объявил дефолт по евробондам

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что правительство приостановит выплату займов в размере $1,2 млрд, ознаменовав первый в истории страны, пострадавшей от кризиса, суверенный долг.
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Ливан объявил дефолт по еврооблигациям

РЕН ТВвчера в 19:16

Власти Ливана объявили дефолт по еврооблигациям из-за «сожравшей страну коррупции»

Эхо Москвы06:00

Ливан объявляет первый в истории дефолт

Газета.Ru01:37

Премьер-министр Ливана отказался выплачивать кредит Евросоюзу

REGNUM06:18

Ливан объявил дефолт по евробондам

Коммерсантъвчера в 15:50

Ливан заявил о дефолте по евробондам и объяснил его «сожравшей страну коррупцией»

Деловое.ТВвчера в 15:17

Ливан объявил дефолт по евробондам из-за «сожравшей страну коррупции»

РБКвчера в 13:02
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Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным проходят сложно, но дают результат.
РИА Новости 04:54
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Задержан подозреваемый в убийстве подростка сын петербургского судьи

Lenta.ru 05:12
Общество

В России зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, все заболевшие посещали в последние две недели Италию.
RT на русском вчера в 08:12
Политика

Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России

Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
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Никитин поздравил с 8 Марта коллектив инфекционной больницы № 2

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Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
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Пользователи высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»

Пользователи социальных сетей с иронией восприняли появление видеоролика, на кадрах которого видны практические занятия 54-й механизированной бригады украинских вооруженных сил (ВСУ).
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Фигурное катание

Орсер: Медведева сильно вросла в ту систему, которая ее воспитала

Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер рассказал, насколько трудно его подопечной Евгении Медведевой было адаптироваться в новой тренировочной группе.
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Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за мамы

Дочь знаменитой актрисы опубликовала на своей странице в социальной сети обращение к тем, кто ее поддерживает.
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Общество

В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб

Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
РБК 01:19
Общество

Полисы ОСАГО начали оформлять по-новому

В начале января в Российском союзе автостраховщиков (РСА) сообщили, что страховщики начнут оформлять полисы ОСАГО по-новому: на бланках серий «ННН» и «РРР».
Lenta.ru 04:47
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Bloomberg: Эр-Рияд увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК

Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефти в апреле до 10 млн баррелей в сутки из-за срыва сделки между РФ и ОПЕК.
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Кино

Умер актер-близнец из фильма «Няньки» Дэвид Пол

В канун своего 63-го дня рождения скончался американский актер Дэвид Пол, сообщает EOB News. Точная причина смерти неизвестна.
Live24 03:02
Общество

Погода в Москве 8 марта обновила рекорд тепла

РБК 04:22
Общество

В Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса.
BFM.ru 02:23
Политика

Путин выступил против идеи возглавить Госсовет

Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью в Иваново рассказал, к чему приведет назначение его на должность главы Госсовета.
Известия 06 марта в 11:28
Политика

Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе

"Ситуация станет непредсказуемой" Причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата, абсолютно непонятна, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
РИА Новости 06 марта в 18:40
Происшествия

В Китае обрушилось здание используемого для карантина отеля

В китайской провинции Фуцзянь рухнуло здание отеля Xinjia Express.
Известия вчера в 10:41
Происшествия

У жительницы Подмосковья предварительно подтвердился коронавирус

Интерфакс вчера в 11:58
Происшествия

Суд продлил срок ареста Роналдиньо до шести месяцев

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Футбол

Тренер «Сельты» заявил, что Смолов не похож на типичного русского

Главный тренер испанского футбольного клуба «Сельта» Оскар Гарсия высказал мнение о российском форварде команды Фёдоре Смолове, арендованном у московского «Локомотива» до конца сезона.
RT на русском 06:20
Футбол

Игроки ПСЖ не поддержали идею Тухеля провести короткие сборы в Испании

По информации французских СМИ, игроки ПСЖ не поддержали инициативу своего главного тренера Томаса Тухеля накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Боруссией" Д.Сообщается, что наставник парижской команды пытался организовать небольшой сбор команды на юге Испании, воспользовавшись паузой в чемпионате из-за отмены матча со "Страсбуром".
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Ракова рассказала о поиске знакомых пациента с коронавирусом

Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, после выявления вируса у москвича были госпитализированы 24 человека: шесть родственников и пять знакомых пациента, а также 13 пассажиров рейса, на котором он летел.
РБК 02:43
Наука

Предложено новое соединение для хранения информации

Разработка поможет развитию устройств для сверхплотного хранения и сверхбыстрой обработки информации.
Индикатор вчера в 05:14
Шоу-бизнес

Сальма Хайек призналась, что не умывается по утрам

Сальма рассказала, что тщательно отчищает кожу вечером, поэтому не видит смысла делать это утром. Ведь во сне она нигде не пачкается.
Paparazzi.ru 06 марта в 04:13
Политика

Зеленский готов бороться за украинцев, чьи родственники живут в России

Украина должна бороться за граждан, которые имеют родственников в России или живут в пограничных с РФ областях, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью The Guardian, размещенном 8 марта на сайте президента Украины.
Красная весна 06:16
Шоу-бизнес

Константин Ивлев увез любовницу на Мальдивы после новости о разводе

Жена Константина Мария решила расторгнуть брак после того как застукала 46-летнего мужа с молодой любовницей.
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Российские биатлонисты остались без медалей в эстафетах на Кубке мира

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Пресняков-старший раскритиковал шоу «Голос» из-за предвзятости

По словам Преснякова, шоу «Маска» лишь условно можно назвать вокальным, поскольку голоса участников изменены.
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В Молдавии выявили первый случай заболевания коронавирусом

Первый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Молдавии.
ТАСС вчера в 15:56
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