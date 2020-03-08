Финансы
КоммерсантъЛиван объявил дефолт по евробондам
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что правительство приостановит выплату займов в размере $1,2 млрд, ознаменовав первый в истории страны, пострадавшей от кризиса, суверенный долг.
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Ливан заявил о дефолте по евробондам и объяснил его «сожравшей страну коррупцией»
Деловое.ТВвчера в 14:17
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