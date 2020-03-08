Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что правительство приостановит выплату займов в размере $1,2 млрд, ознаменовав первый в истории страны, пострадавшей от кризиса, суверенный долг.

Политика В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.

Общество Названы самые популярные женские профессии в России В основном женщины в России трудятся продавцами, таких 13,1%. На втором месте списка популярных профессии находятся специалисты в области образования.

Политика Джабаров оценил высказывание Зеленского по Донбассу Ранее Зеленский заявил, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.

Общество Обвиняемые по делу о крушении МН17 не появятся на суде в Гааге Трое россиян и украинец, которым предъявлено обвинение по делу о сбитом малайзийском Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, не появятся на суде в Гааге, сообщила «РИА Новости» адвокат одного из них Елена Кутьина.

Политика Путин поручил провести в России миграционную реформу Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.

Футбол «Монако» с Головиным проиграл «Ницце» «Ницца» на своем поле переиграла «Монако» 7 марта в матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу.