Экономика
ВедомостиЛиван объявил дефолт по евробондам
Премьер-министр Ливана Хасан Дияб объявил о неспособности страны выплатить долги по евробондам, передает Reuters.
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Власти Ливана объявили дефолт по еврооблигациям из-за «сожравшей страну коррупции»
Эхо Москвывчера в 06:00
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