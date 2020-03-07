Экономика

ВедомостиВедомостиЛиван объявил дефолт по евробондам

Премьер-министр Ливана Хасан Дияб объявил о неспособности страны выплатить долги по евробондам, передает Reuters.
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