Финансы
РБКЛиван объявил дефолт по евробондам из-за «сожравшей страну коррупции»
Госдолг страны достиг размера 170% ВВП. Это один из самых высоких показателей в мире, отмечает агентство. Диаб, ссылаясь на данные Всемирного банка, также сказал, что более 40% ливанцев окажутся за чертой бедности, а «коррупция сожрала страну».
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