Финансы

РБКРБКЛиван объявил дефолт по евробондам из-за «сожравшей страну коррупции»

Госдолг страны достиг размера 170% ВВП. Это один из самых высоких показателей в мире, отмечает агентство. Диаб, ссылаясь на данные Всемирного банка, также сказал, что более 40% ливанцев окажутся за чертой бедности, а «коррупция сожрала страну».
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Ливан объявил дефолт по евробондам из-за «сожравшей страну коррупции»

РБК12:02

Ливану грозит дефолт — СМИ

REGNUM09:42

Ливан объявил первый в своей истории дефолт по евробондам

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Государство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу Средиземного моря. На востоке и севере граничит с Сирией, на юге - с Израилем.
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