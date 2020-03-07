Финансы

РБКРБКЛиван объявил дефолт по евробондам из-за «сожравшей страну коррупции»

Госдолг страны достиг размера 170% ВВП. Это один из самых высоких показателей в мире, отмечает агентство. Диаб, ссылаясь на данные Всемирного банка, также сказал, что более 40% ливанцев окажутся за чертой бедности, а «коррупция сожрала страну».
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Ливан объявил дефолт по евробондам из-за «сожравшей страну коррупции»

РБК12:02

Ливану грозит дефолт — СМИ

REGNUM09:42

Ливан объявил первый в своей истории дефолт по евробондам

Эхо Москвы12:33
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Комментарии

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После регистрации на территории Липецкой области трех случаев заражения новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV власти не планируют отменять массовые мероприятия.
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На Мальдивских островах зафиксированы первые два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Представители организации, ссылаясь на правовое заключение Института народного хозяйства и права при Техническом университете Берлина, утверждают, что разрешение на строительство газопровода требует повторной проверки с точки зрения экологической безопасности.
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Зеленский не сумел скрыть своего огорчения из-за отказа Трампа пригласить его в США

Британские журналисты отметили, что на вопросы о возможном визите в США, Владимир Зеленский отвечал с «расстроенным видом», не смотря на то, что старался сохранять лицо на протяжении всего интервью.
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Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом

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Ярославский «Локомотив» на домашней площадке победил финский «Йокерит» со счётом 4:3 в четвёртом матче серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина.
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Политика

Новый украинский премьер объяснил свои слова о поставках воды в Крым

Ранее Шмыгаль в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил, что подача воды в Крым является вопросом гуманитарной ответственности перед жителями полуострова, потому что Крым – это Украина.
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Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»

В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
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Меган Маркл рассказала о характере 10-месячного сына

На мероприятии герцогиня рассказала о характере маленького сына.
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Дочь Заворотнюк заявила, что «скоро все будет хорошо»

Доктор Александр Мясников в комментарии ФАН заявил, что ничего не знает об этих слухах и напомнил, что каждый пациент имеет право лечиться у тех специалистов, которым он доверяет.
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Предложено не возбуждать дела по сбыту наркотиков без факта передачи

Поправки, считают в правительстве, должны оградить граждан от вовлечения в расследование уголовных дел, возбужденных на основании недостаточных фактов незаконного сбыта наркотических и психотропных веществ.
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Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
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Хабиб Нурмагомедов откинул ногой пояс Тони Фергюсона

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Шведская автокомпания Koenigsegg представила свой самый быстрый автомобиль — гиперкар Jesko в исполнении Absolut.
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Дебютный гол Комличенко принес «Динамо» победу над «Тамбовом»

Газета.Ru 10:40
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Турецкий телеканал неверно передал слова Лаврова о галстуке Эрдогана

МИД России поправил турецкий телеканал, который неправильно интерпретировал слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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РИА Новости вчера в 19:39
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Ливан
Государство
Государство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу Средиземного моря. На востоке и севере граничит с Сирией, на юге - с Израилем.
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