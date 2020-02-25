Ливан стал новым государством мира с больной экономикой. Суверенные рейтинги страны в течение нескольких дней два ведущих мировых агентства пересмотрели в сторону понижения.

Ливан стал страной с больной экономикой

Происшествия Найден новый российский полковник-миллиардер Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.

Общество В Москве начался масштабный отлов диких животных из-за коронавируса Масштабная дератизация и отлов диких животных проводятся в Москве для предотвращения распространения коронавируса, сообщила в среду на коллегии Роспотребнадзора руководитель столичного управления ведомства Елена Андреева.

Происшествия Саратовские подростки арестованы за подготовку массового убийства Саратовские подростки арестованы за подготовку массового убийства В Саратове сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли вооруженное нападение на школу в Кировском районе города.

Экономика «Норникель» увеличил чистую прибыль в два раза Стратегия развития компании предполагает и дальнейший рост производства металлов: к 2020 г. оно вырастет на 5–8% от уровня 2017 г. После 2025 г. компания планирует увеличить производство цветных металлов на 15% и металлов платиновой группы на 25%.

Общество У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус Российские врачи подтвердили коронавирус у троих россиян, находящихся в карантине в Казани, передает ТАСС слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.

Общество Какие изменения ждут россиян после 1 марта Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.

Армия и оружие Пентагон обеспокоен «региональным доминированием» России «Россия по-прежнему намерена опрокидывать международные нормы и подтверждать своё региональное доминирование, нарушая суверенитет сопредельных стран, нарушая обязательства по договорам и участвуя в пагубных кибероперациях в мировом масштабе», — приводит слова американского министра обороны РИА Новости.

Происшествия СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.

Политика Эрдоган заявил о двусторонней встрече с Путиным 5 марта Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках саммита по Сирии, который пройдет 5 марта в Стамбуле, запланирована также и двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Политика Захарова ответила на заявления СНБО Украины о возвращении Крыма В своем посте на Facebook Захарова привела цитату Данилова, что Киев не идет на военный возврат Крыма, так как опасается большого числа жертв среди мирного населения.

Культура Фильм об убийстве Листьева покажут в кинотеатрах 1 марта Лента представляет собой расследование убийства журналиста, который был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице.

Политика Представитель ЛНР объяснил Киеву невозможность покупать воду в гривнах Представители Киева на переговорах в Минске потребовали расчета в гривнах за воду, которую получает самопровозглашенная Луганская народная республика с подконтрольной Киеву территории, однако у Луганска такой валюты нет, сообщил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.

Энергетика Россия и Белоруссия согласовали сумму компенсации за «грязную» нефть Россия и Белоруссия подписали протокол о компенсации за поставки «грязной» нефти по трубопроводу «Дружба», передает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя главы государственного концерна «Белнефтехим» Владимира Сизова.

Теннис Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Мария Шарапова, которая на протяжении полутора десятилетий могла считаться самым узнаваемым персонажем не только российского тенниса, но и всего российского спорта, объявила о завершении карьеры.