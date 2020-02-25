Экономика
Pravda.RuЛиван стал страной с больной экономикой
Ливан стал новым государством мира с больной экономикой. Суверенные рейтинги страны в течение нескольких дней два ведущих мировых агентства пересмотрели в сторону понижения.
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Происшествия
Найден новый российский полковник-миллиардер
Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
Политика
Песков объяснил, почему Зеленский не получил приглашения в Москву
Москва пока не приглашала президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы 9 Мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает "Газета.ру".
Общество
В Москве начался масштабный отлов диких животных из-за коронавируса
Масштабная дератизация и отлов диких животных проводятся в Москве для предотвращения распространения коронавируса, сообщила в среду на коллегии Роспотребнадзора руководитель столичного управления ведомства Елена Андреева.
Происшествия
В Киеве мужчина попытался поджечь себя у офиса Зеленского
В Киеве во время митинга медиков мужчина поджег себя у офиса президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Армия и оружие
В Сирии американцы вновь перехватили колонну российских военных
Происшествия
Саратовские подростки арестованы за подготовку массового убийства
Саратовские подростки арестованы за подготовку массового убийства В Саратове сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли вооруженное нападение на школу в Кировском районе города.
Армия и оружие
Американский солдат заразился коронавирусом в Южной Корее
Южная Корея сообщила о 284 новых случаях заражения коронавирусом, в том числе и военнослужащего США.
Происшествия
Стали известны личности пропавших в Черном море подростков
Происшествия
В Ульяновске школьник с ножом напал на учительницу во время урока
15-летний школьник стал громко кричать, затем кинулся на 59-летнюю учительницу и ранил ее ножом в живот.
Экономика
«Норникель» увеличил чистую прибыль в два раза
Стратегия развития компании предполагает и дальнейший рост производства металлов: к 2020 г. оно вырастет на 5–8% от уровня 2017 г. После 2025 г. компания планирует увеличить производство цветных металлов на 15% и металлов платиновой группы на 25%.
Общество
У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус
Российские врачи подтвердили коронавирус у троих россиян, находящихся в карантине в Казани, передает ТАСС слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.
Происшествия
В Петербурге судьи по делу «Сети» уехали из суда на машине ФСБ
Заседание по делу перенесли на 26 февраля. Накануне судьи по делу "Сети"* в Петербурге уехали из суда на машине ФСБ.
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала фигуру через пять дней после четвертых родов
Оксана Самойлова показала фигуру через пять дней после четвертых родов Оксана Самойлова родила четвертого ребенка меньше недели назад.
Гаджеты
Samsung улучшила камеру ToF перед стартом продаж Samsung Galaxy S20 Ultra
Армия и оружие
Пентагон обеспокоен «региональным доминированием» России
«Россия по-прежнему намерена опрокидывать международные нормы и подтверждать своё региональное доминирование, нарушая суверенитет сопредельных стран, нарушая обязательства по договорам и участвуя в пагубных кибероперациях в мировом масштабе», — приводит слова американского министра обороны РИА Новости.
Происшествия
СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики
Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
Политика
Эрдоган заявил о двусторонней встрече с Путиным 5 марта
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках саммита по Сирии, который пройдет 5 марта в Стамбуле, запланирована также и двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Общество
Минздрав Украины рассказал о состоянии эвакуированных из Китая граждан
У эвакуированных из Уханя украинцев не выявлено случаев заражения коронавирусом, заявили в Минздраве Украины.
Политика
Захарова ответила на заявления СНБО Украины о возвращении Крыма
В своем посте на Facebook Захарова привела цитату Данилова, что Киев не идет на военный возврат Крыма, так как опасается большого числа жертв среди мирного населения.
Культура
Фильм об убийстве Листьева покажут в кинотеатрах 1 марта
Лента представляет собой расследование убийства журналиста, который был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице.
Политика
Представитель ЛНР объяснил Киеву невозможность покупать воду в гривнах
Представители Киева на переговорах в Минске потребовали расчета в гривнах за воду, которую получает самопровозглашенная Луганская народная республика с подконтрольной Киеву территории, однако у Луганска такой валюты нет, сообщил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.
Политика
Объявлена дата Всероссийского голосования по поправкам в Конституцию
Согласно поправкам, организация голосования возлагается на ЦИК РФ. 22 апреля, среда, может быть объявлен выходным днем.
Энергетика
Россия и Белоруссия согласовали сумму компенсации за «грязную» нефть
Россия и Белоруссия подписали протокол о компенсации за поставки «грязной» нефти по трубопроводу «Дружба», передает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя главы государственного концерна «Белнефтехим» Владимира Сизова.
Теннис
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Мария Шарапова, которая на протяжении полутора десятилетий могла считаться самым узнаваемым персонажем не только российского тенниса, но и всего российского спорта, объявила о завершении карьеры.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко похудела на 42 килограмма после развода с Петросяном
Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
Авто
Mitsubishi Outlander и Pajero Sport обзавелись «Яндекс.Авто»
Новый информационно-развлекательный комплекс с предуставноленным «Яндекс.Авто» войдёт в перечень стандартных опций модели Outlander в вариациях Intense+ и Instyle и всех дизельных вариантов Pajero Sport в модификации Instyle.
Шоу-бизнес
Агузарова пришла на шоу Галкина в шипованном ожерелье
Экс-солистка группы «Браво» Жанна Агузарова появилась в шоу Максима Галкина «Музыкалити».