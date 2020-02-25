Экономика
Pravda.RuЛиван стал страной с больной экономикой
Ливан стал новым государством мира с больной экономикой. Суверенные рейтинги страны в течение нескольких дней два ведущих мировых агентства пересмотрели в сторону понижения.
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Теннис
Мария Шарапова завершила карьеру
Политика
Зеленский учредит День сопротивления оккупации Крыма
Президент Украины Владмир Зеленский заявил о подписании указа о введении Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, сообщает пресс-служба президента.
Политика
Эрдоган назвал место и дату переговоров по Идлибу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о согласовании места и даты проведения переговоров по сирийскому Идлибу – они пройдут 5 марта в Стамбуле.
Политика
Кремль отреагировал на слова Суркова об обнулении президентских сроков
В Кремле считают слова бывшего помощника главы государства Владислава Суркова, допустившего обнуление президентских сроков в России в случае уточнения в Конституции полномочий президента, частным мнением.
Общество
ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса
Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Авто
В 2019 году экспорт автомобилей из России за пределы ЕАЭС вырос на 22%
Самым популярным направлением российского автоэкспорта за пределы ЕАЭС является Чехия, куда в 2019 году было ввезено чуть более 10 тыс. легковых машин.
Культура
«Правда, что, кроме убийств, все остальное было настоящее?» Запрещенный к показу в России фильм «Наташа» из проекта «Дау» добрался до Берлинале. Интервью режиссера Ильи Хржановского
У проекта до Парижа было свое пространство, сейчас «Дау» заходит погостить в иные пространства, например, на кинофестивали.
Автоспорт
В Барселоне стартует вторая серия тестовых заездов Формулы-1
В Барселоне на автодроме «Каталунья» стартует вторая серия предсезонных тестовых заездов Формулы-1.
Шоу-бизнес
Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля
Космос
В Boeing подтвердили сотрудничество с воронежским предприятием
Американская корпорация Boeing подтвердила сотрудничество с воронежским предприятием.
Происшествия
Суд отпустил под домашний арест фигуранта дела Голунова
Происшествия
Во Владимирской области ликвидировали нарколабораторию
МВД России в ходе масштабной операции ликвидировала во Владимирской области нарколабораторию, организованную гражданами Украины, изъяли тонну наркотиков.
Экономика
ЦБ обнулит комиссии для банков в системе быстрых платежей
Банк России перестанет брать комиссию с банков за переводы между физлицами с апреля 2020 года по июнь 2022, сообщил регулятор на своем сайте.
Общество
Facebook вводит запрет на рекламу, обещающую исцеление от коронавируса
Компания Facebook вводит запрет на рекламу, обещающую защитить от заражения коронавирусом или вылечить от него, сообщили представители компании американскому изданию Business Insider.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки готовили массовое убийство
Двое подростков, задержанных в Саратове, признались в подготовке массового убийства.
Футбол
«Реал» хочет купить Холанна вместо Мбаппе
По сообщениям The Sun, руководство мадридского «Реала» может отказаться от приобретения нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе ради покупки норвежского бомбардира Эрлинга Холанна, выступающего за дортмундскую «Боруссию».
Общество
Сын Порошенко спел с российским рэпером на концерте в Лондоне
На концерте в Лондоне сын бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил спел с российским рэпером Face, которые выступал в Великобритании, сообщает телеканал «360».
Кино
Новый фильм о Джеймсе Бонде станет кульминацией всей «бондианы»
Армия и оружие
Мишустин утвердил порядок действий при нарушении границы самолётами
Как отмечается, в случае нарушения государственной границы гражданскими самолётами или оснащённым вооружением военно-транспортным воздушным судном, которое не реагирует на подаваемые сигналы и продолжает полёт вглубь территории или к важнейшим объектам России, такое судно принуждается к посадке или выходу за пределы воздушного пространства России.
Интернет
Браузер Brave направит пользователей в Архив Интернета при ошибке 404
Браузер Brave получил систему обнаружения ошибки 404.
Происшествия
В Ульяновске ученик напал с ножом на учительницу
По информации следствия, ученик ранил учительницу в живот кухонным ножом около 10:00.
Спорт
МОК может отменить Олимпиаду в Токио из-за коронавируса
Международный олимпийский комитет (МОК) может отменить проведение Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за вспышки коронавируса нового типа.
Общество
Родителей могут начать наказывать за хамство детей в школе
Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.
Технологии
Популярный порносайт представил самый простой способ смотреть порно
Вице-президент YouPorn Чарли Хьюс (Charlie Hughes) выразил надежду на то, что SWYP сможет стать самым простым и визуально заманчивым способом смотреть порно.
Футбол
Венгер предложил отменить правило выездного гола в плей-офф еврокубков
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер предложил отменить правило выездного гола в плей-офф еврокубков, сообщает beIN Sports.
Политика
Трамп продлил антироссийские санкции из-за Украины
Президент США Дональд Трамп продлил санкции, введенные в отношении России ранее, сославшись на действия, которые "продолжают представлять угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике США".
Общество
Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов
В Москве в возрасте 95 лет умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов, сообщили в Минобороны.
Общество