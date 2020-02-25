Ливан стал новым государством мира с больной экономикой. Суверенные рейтинги страны в течение нескольких дней два ведущих мировых агентства пересмотрели в сторону понижения.

Ливан стал страной с больной экономикой

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