Экономика

Pravda.RuPravda.RuЛиван стал страной с больной экономикой

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Ливан стал новым государством мира с больной экономикой. Суверенные рейтинги страны в течение нескольких дней два ведущих мировых агентства пересмотрели в сторону понижения.
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В мире появилась новая больная экономика

Lenta.ruвчера в 22:25

Эксперты назвали страну с больной экономикой

Газета Кемерова00:00

Ливан стал страной с больной экономикой

Pravda.Ru00:21
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Политика

Киев отреагировал на заявление Суркова о несуществующей Украине

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отреагировал на заявление бывшего помощника президента России Владислава Суркова о несуществующей Украине, передает Obozrevatel.
Lenta.ru 06:42
Экономика

Количество поддельных купюр в России за 2019 год выросло на 7,4%

Банк России за 2019 г. выявил 41 тыс. 355 поддельных купюр в банковской системе РФ, что на 2 тыс. 851 банкноту или 7,4% больше, чем показатель 2018 года.
ТАСС 03:46
Политика

Эрдоган заявил о двусторонней встрече с Путиным 5 марта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках саммита по Сирии, который пройдет 5 марта в Стамбуле, запланирована также и двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.
iReactor вчера в 02:02
Транспорт

Систему оповещения ГИБДД о резком торможении запустят в 2022 году

ТАСС 03:31
Армия и оружие

В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами

Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
РИА Новости 07:01
Здоровье

Более половины россиян боятся коронавируса

60% респондентов отметили, что вероятность заболеть вирусом низкая, 28% россиян уверены в том, что им и их близким болезнь не грозит и только каждый девятый (11%) допускает высокую вероятность заражения инфекцией.
АМИТЕЛ 02:53
Авто

Новый Volkswagen Polo официально раскрыт для России

Российский офис Volkswagen опубликовал спецификации нового Polo для России. Позже появится информация о ценах.
32CARS.ru вчера в 07:53
Общество

Способное достроить «Северный поток -2» российское судно сменило курс

Деловое.ТВ вчера в 03:35
Происшествия

В Петербурге задержали предполагаемого вербовщика террористов

Следователи, полицейские и сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге мужчину, который подозревается в вербовке граждан для участия в международной террористической группировке, а также финансировании терроризма, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по городу.
ТАСС 03:31
Происшествия

Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу

В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Известия 05:29
Происшествия

Во Владимирской области ликвидировали нарколабораторию

МВД России в ходе масштабной операции ликвидировала во Владимирской области нарколабораторию, организованную гражданами Украины, изъяли тонну наркотиков.
ТАСС 06:05
Наука

Ученые создали фермент для экологичных моющих средств из переработанных сельхозотходов

Тысячи тонн липазы ежегодно используются для производства моющих средств для стирки, а также в качестве добавки или замены химических моющих средств благодаря тому, что она экологична и лучше удаляет масляные пятна, не нанося вреда текстуре ткани.
Хайтек 06:18
Авто

На российских дорогах впервые заметили новую «ГАЗель»

ГАЗель NN получила измененный экстерьер, более рельефные формы, иную решетку радиатора, хромированный молдинг и линзованную оптику.
ГЛАС.RU 04:31
Происшествия

СК предъявил новое обвинение историку Олегу Соколову

Историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, предъявили обвинение в незаконном хранении оружия, сообщил его адвокат Александр Почуев.
РИА Новости 05:59
Политика

Зеленский учредил на Украине День сопротивления оккупации Крыма

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020 в Киеве в среду, 26 февраля, объявил эту дату Днем сопротивления российской «оккупации» Крыма.
Городовой 05:46
Шоу-бизнес

Шепелева уволили с Первого канала из-за Собчак

RuNews24.ru 03:48
Армия и оружие

В сети обсуждается странная попытка контрудара САА в Найрабе силами одного взвода и танка

Видео, снятое с беспилотника, демонстрирует, как сирийские правительственные силы пытались нанести контрудар по террористам.
Военное обозрение вчера в 10:22
Политика

Путин потребовал наказывать организаторов «групп смерти» в интернете

Организаторы «групп смерти» в Сети должны понести наказание, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии МВД.
РБК 06:47
Общество

В Кургане с премьер-министром Мишустиным обсуждают развитие Зауралья

REGNUM вчера в 04:59
Политика

Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах

Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.
ИнфоСМИ 03:26
Игры

Появились новые геймплейные ролики Ori and the Will of the Wisps

В сети появились новые геймплейные ролики Ori and the Will of the Wisps, где различные журналисты поделились своим финальным мнением о метроидвании после нескольких часов игры.
Игромания.ру 06:49
Общество

Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении

Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Газета.Ru 02:21
Шоу-бизнес

Певица Даффи призналась, что её насиловали и накачивали наркотиками

Британская певица Эйми Энн Даффи, известная как Даффи, рассказала, что её насиловали и накачивали наркотиками.
News.ru 06:51
Технологии

Microsoft переработает меню «Пуск» в Windows

Компания Microsoft переработает дизайн меню «Пуск» в Windows – из него уберут плиточный интерфейс, сообщает Windows Latest.
Live24 вчера в 09:42
Политика

Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Газета.Ru вчера в 14:46
Футбол

Венгер предложил отменить правило выездного гола в еврокубках

Ранее Венгер предлагал изменить правила определения положения вне игры, а теперь хочет отменить фактор выездного гола в плей-офф еврокубков.
Metaratings 04:18
Общество

В Греции зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Министерство здравоохранения Греции подтвердило 26 февраля первый случай заражения коронавирусом в стране.
News.ru 07:05
Футбол

Карасева в Катаре не ждут. Чемпионат мира-2022 пройдет без российских судей

В распоряжении «СЭ» оказался список европейских арбитров, считающихся кандидатами на судейство игр чемпионата мира, который пройдет с ноября по декабрь 2022 года в Катаре.
Спорт-Экспресс 06:03
Происшествия

В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
RT на русском 02:23
Происшествия

Мужчина поджег себя у офиса Зеленского в Киеве

У офиса Зеленского в среду проходит митинг медиков, которые выступают против ликвидации медучреждений под видом оптимизации и преобразования коммунальных некоммерческих предприятий.
РИА Новости 06:32
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Ливан
Государство
Государство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу Средиземного моря. На востоке и севере граничит с Сирией, на юге - с Израилем.
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