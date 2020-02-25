Экономика
Pravda.RuЛиван стал страной с больной экономикой
Ливан стал новым государством мира с больной экономикой. Суверенные рейтинги страны в течение нескольких дней два ведущих мировых агентства пересмотрели в сторону понижения.
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Политика
Киев отреагировал на заявление Суркова о несуществующей Украине
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отреагировал на заявление бывшего помощника президента России Владислава Суркова о несуществующей Украине, передает Obozrevatel.
Экономика
Количество поддельных купюр в России за 2019 год выросло на 7,4%
Банк России за 2019 г. выявил 41 тыс. 355 поддельных купюр в банковской системе РФ, что на 2 тыс. 851 банкноту или 7,4% больше, чем показатель 2018 года.
Политика
Эрдоган заявил о двусторонней встрече с Путиным 5 марта
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках саммита по Сирии, который пройдет 5 марта в Стамбуле, запланирована также и двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Армия и оружие
В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
Здоровье
Более половины россиян боятся коронавируса
60% респондентов отметили, что вероятность заболеть вирусом низкая, 28% россиян уверены в том, что им и их близким болезнь не грозит и только каждый девятый (11%) допускает высокую вероятность заражения инфекцией.
Авто
Новый Volkswagen Polo официально раскрыт для России
Российский офис Volkswagen опубликовал спецификации нового Polo для России. Позже появится информация о ценах.
Общество
Способное достроить «Северный поток -2» российское судно сменило курс
Происшествия
В Петербурге задержали предполагаемого вербовщика террористов
Следователи, полицейские и сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге мужчину, который подозревается в вербовке граждан для участия в международной террористической группировке, а также финансировании терроризма, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по городу.
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Происшествия
Во Владимирской области ликвидировали нарколабораторию
МВД России в ходе масштабной операции ликвидировала во Владимирской области нарколабораторию, организованную гражданами Украины, изъяли тонну наркотиков.
Наука
Ученые создали фермент для экологичных моющих средств из переработанных сельхозотходов
Тысячи тонн липазы ежегодно используются для производства моющих средств для стирки, а также в качестве добавки или замены химических моющих средств благодаря тому, что она экологична и лучше удаляет масляные пятна, не нанося вреда текстуре ткани.
Авто
На российских дорогах впервые заметили новую «ГАЗель»
ГАЗель NN получила измененный экстерьер, более рельефные формы, иную решетку радиатора, хромированный молдинг и линзованную оптику.
Происшествия
СК предъявил новое обвинение историку Олегу Соколову
Историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, предъявили обвинение в незаконном хранении оружия, сообщил его адвокат Александр Почуев.
Политика
Зеленский учредил на Украине День сопротивления оккупации Крыма
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020 в Киеве в среду, 26 февраля, объявил эту дату Днем сопротивления российской «оккупации» Крыма.
Шоу-бизнес
Шепелева уволили с Первого канала из-за Собчак
Армия и оружие
В сети обсуждается странная попытка контрудара САА в Найрабе силами одного взвода и танка
Видео, снятое с беспилотника, демонстрирует, как сирийские правительственные силы пытались нанести контрудар по террористам.
Политика
Путин потребовал наказывать организаторов «групп смерти» в интернете
Организаторы «групп смерти» в Сети должны понести наказание, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии МВД.
Общество
В Кургане с премьер-министром Мишустиным обсуждают развитие Зауралья
Политика
Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах
Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.
Игры
Появились новые геймплейные ролики Ori and the Will of the Wisps
В сети появились новые геймплейные ролики Ori and the Will of the Wisps, где различные журналисты поделились своим финальным мнением о метроидвании после нескольких часов игры.
Общество
Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Шоу-бизнес
Певица Даффи призналась, что её насиловали и накачивали наркотиками
Британская певица Эйми Энн Даффи, известная как Даффи, рассказала, что её насиловали и накачивали наркотиками.
Технологии
Microsoft переработает меню «Пуск» в Windows
Компания Microsoft переработает дизайн меню «Пуск» в Windows – из него уберут плиточный интерфейс, сообщает Windows Latest.
Политика
Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Футбол
Венгер предложил отменить правило выездного гола в еврокубках
Ранее Венгер предлагал изменить правила определения положения вне игры, а теперь хочет отменить фактор выездного гола в плей-офф еврокубков.
Общество
В Греции зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Министерство здравоохранения Греции подтвердило 26 февраля первый случай заражения коронавирусом в стране.
Футбол
Карасева в Катаре не ждут. Чемпионат мира-2022 пройдет без российских судей
В распоряжении «СЭ» оказался список европейских арбитров, считающихся кандидатами на судейство игр чемпионата мира, который пройдет с ноября по декабрь 2022 года в Катаре.
Происшествия
В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Происшествия
Мужчина поджег себя у офиса Зеленского в Киеве
У офиса Зеленского в среду проходит митинг медиков, которые выступают против ликвидации медучреждений под видом оптимизации и преобразования коммунальных некоммерческих предприятий.