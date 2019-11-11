Космос

Naked ScienceNaked ScienceLive: запуск ракеты Falcon 9 со спутником JCSat-18/Kacific-1

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Для запуска используют самую последнюю (и финальную) версию знаменитой ракеты Falcon 9 — частично многоразового носителя, первую ступень которого можно задействовать повторно. Во время будущего старта ступень постараются посадить на плавучую платформу.
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Live: запуск ракеты Falcon 9 со спутником JCSat-18/Kacific-1

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