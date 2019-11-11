Космос
Naked ScienceLive: запуск ракеты Falcon 9 со спутником JCSat-18/Kacific-1
Для запуска используют самую последнюю (и финальную) версию знаменитой ракеты Falcon 9 — частично многоразового носителя, первую ступень которого можно задействовать повторно. Во время будущего старта ступень постараются посадить на плавучую платформу.
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Space X запустила вторую ракету со спутниками для всемирного бесплатного Интернета
Фонтанка.Ру10 декабря в 19:02
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 04:34, Ашберн
Политика
CNN: корабль «Виктор Леонов» совершил небезопасные маневры у Флориды
Российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" выполнил "небезопасные" маневры в международных водах у юго-восточного побережья США.
Происшествия
Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком
Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
Экономика
Бизнес попросил проверить тарифы банков на обслуживание касс
"Признаки согласованности" В обращении московской "Опоры" отмечается, что, учитывая "активное участие кредитных учреждений в продвижении дистанционных способов обслуживания", а также замедление инфляции, повышение тарифов не имеет экономического обоснования и является дополнительной финансовой нагрузкой бизнеса.
Политика
Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко
Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) МВД Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Общество
Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек в России
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Политика
«Нафтогаз» подал в суд на украинское правительство
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Армия и оружие
США испытали ракету против ПВО РФ
Как передает Breaking Defense со ссылкой на слова генерала Джона Рафферти, США испытали ракету Precision Strike Missile класса «земля-земля».
Футбол
Джикия объяснил, почему сборная России аплодировала фанатам после оскорблений Дзюбы
Игрок сборной РФ по футболу Георгий Джикия прокомментировал эпизод с аплодисментами фанатам после игры с Сан-Марино, несмотря на оскорбления в адрес Артема Дзюбы, сообщает "Чемпионат".
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Полицейский взял жителя Татарстана в рабство на ферму
Мужчину, три недели жившего в будке, отпустили. Ранее трое жителей Татарстана отсудили 27 тыс. евро в ЕСПЧ за пытки в полиции.
Общество
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Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали.
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой погоде в январе
Гидрометцентр РФ сообщил, что погода в январе в Москве не ожидается очень морозной. После Нового года прогнозируется чуть выше нормы.
Фигурное катание
Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову
Экономика
СУЭК покупает Красноярскую ГРЭС-2
Как отмечает "КоммерсантЪ", Красноярская ГРЭС-2 — единственный актив ОГК-2 "Газпром энергохолдинга" во второй ценовой зоне (Сибирь).
Политика
Джонсон разрешил публикацию доклада о «вмешательстве России»
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон одобрил публикацию доклада о "вмешательстве России" в британские демократические процессы.
Футбол
Определились команды-соперники в плей-офф Лиги чемпионов
В Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
Общество
Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Происшествия
Главу фракции ЕР в думе Переславля задержали по делу об убийстве
Главу фракции «Единой России» в городской думе Переславль-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя местного парламента Сергея Корниенко.
Кино
Фильм «Дылда» включили в шорт-лист премии «Оскар»
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Авто
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Новый седан Hyundai Aura, призванный стать уменьшенной и удешевленной версией бестселлера Solaris, показали на официальных дизайн-скетчах.
Политика
Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева ("Единая Россия") назвала хайпом и политическим заказом публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.
Происшествия
В Бурятии собаки растерзали тело новорожденного ребенка
16 декабря в городе Гусиноозерске местные жители заметили двух собак. В пасти одной из них разглядели тело новорожденного ребенка.
Политика
Глава ЛНР оценил законопроект Зеленского о децентрализации власти
Президент Украины Владимир Зеленский, который представил в Верховную раду проект закона о внесении изменений в конституцию, стремится только ускорить процесс захвата власти через своих представителей, ещё более отдаляя Киев от установления мира в Донбассе.