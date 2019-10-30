Футбол
PrognozistЛиверпуль - Арсенал: прогноз на матч Кубка английской лиги
Шкодран Мустафи
|6′
|19′
Лукас Торрейра
Риан Брюстер
|24′
|26′
Габриэл Мартинелли
|36′
Габриэл Мартинелли
Джеймс Милнер
|43′
Адам Лаллана
|44′
|54′
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
Наби Кейта
Кёртис Джонс
|55′
Алекс Окслейд-Чемберлен
|58′
Дивок Ориги
|62′
|64′
Джо Уиллок
|65′
Месут Озил
Маттео Гендузи
|70′
Джо Уиллок
|72′
Лукас Торрейра
Дани Себальос
|77′
Сеад Колашинац
Алекс Окслейд-Чемберлен
Педро Чиривелья
|81′
|83′
Сеад Колашинац
Киран Тирни
|85′
Букайо Сака
Дивок Ориги
|90′+4′
|П
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
62
Келлеер
76
Вильямс
12
Гомес
72
ван дер Берг
7
Милнер
68
Чиривелья
20
Лаллана
48
Джонс
67
Эллиотт
24
Брюстер
27
Ориги
2 ×
26
Мартинес
2
Бельерин
20
Мустафи
16
Холдинг
3
Тирни
15
Мэйтленд-Найлс
8
Себальос
29
Гендузи
28
Уиллок
77
Сака
35
Мартинелли
2 ×
Арсенал
Расстановка 4‑5‑1
Причуды жеребьевки Кубка английской лиги свели «Ливерпуль» и «Арсенал» уже в 4-м раунде. «Канониры» только на 5-м месте, поэтому им будет очень не просто одолеть на выезде «красных» - команда Клоппа лидирует и выступает без поражений.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Ливерпуль – Арсенал 30 октября 2019: прямая трансляция матча 1/8 финала Кубка Английской лиги
КП - Самаравчера в 20:27
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 18:41, Вашингтон
Общество
Ректор ВШЭ раскритиковал сотрудника за высказывания о русском языке
Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов упрекнул профессора факультета гуманитарных наук вуза Гасана Гусейнова, опубликовавшего в Facebook запись с негативными оценками русского языка, в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети.
Происшествия
Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете
Инцидент произошел на борту самолета, вылетавшего из московского аэропорта Шереметьево в Тель-Авив.
Кино
Каким получился мультфильм «Семейка Аддамс»
В российский прокат выходит мультипликационный фильм «Семейка Аддамс».
Общество
Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс
Генпрокуратура предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) новые поправки.
Политика
В МИД Украины заявили, что «Северный поток - 2» угрожает энергобезопасности стран Европы
Газопровод "Северный поток - 2" представляет собой вызов энергетической безопасности стран Восточной Европы, в частности Украины.
Армия и оружие
США продолжат охранять нефтяные месторождения в Сирии
Космос
Иран объявил по планах создать уникальный исследовательский спутник
Глава Иранского космического агентства Мортеза Барари объявил в среду о планах Исламской Республики Иран (ИРИ) создать уникальный спутник дистанционного зондирования Земли с разрешающей способностью аппаратуры слежения до 1 м.
Политика
Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу
Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по "ложному" реверсу.
Политика
Зеленский попросил называть жителей Крыма «украинцами»
Президент Владимир Зеленский призвал не называть всех жителей Донбасса «сепарами» и попросил чаще вспоминать, что жители Крыма являются «гражданами Украины».
Происшествия
Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом
Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
Армия и оружие
Норвегия отреагировала на операцию подлодок РФ в Северной Атлантике
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала операцию подводных лодок ВМФ России в Северной Атлантике.
Экономика
В СП сообщили, что Роснедра в 2017-2019 годах провели лишь 64% от объявленных торгов
Значительная часть недр остается нераспределенной и своевременно не вовлекается в хозяйственный оборот, за период с 2017 года по первое полугодие 2019 года прошло лишь 64% торгов от объявленных, следует из заключения Счетной палаты России.
Общество
ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян
Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Общество
В немецком городе запретили название «донер-кебаб»
Власти немецкого города Веймар запретили закусочным использовать название Döner kebab (донер-кебаб), которым традиционно здесь называли шаурму.
Политика
Президент Чили заявил об отмене саммита АТЭС
Президент Чили Себастьян Пиньера заявил об отмене саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а также конференцию ООН по климату из-за ситуации с протестами в стране.
Игры
Sony PlayStation 4 стала второй самой продаваемой консолью в мире
PlayStation 4 заняла второе место среди самых продаваемых консолей в истории видеоигр.
Технологии
Российские ученые создали одноразовую посуду из крахмала
По факту новый материал представляет собой биоразлагаемый пластик на основе крахмала, который обрабатывают ультразвуком и подвергают теплообработке.
Общество
Глава РЖД назвал сроки строительства моста на остров Сахалин
По словам Белозерова, технико-экономическое обоснование проекта железнодорожного моста на остров Сахалин подготовят в течение трех недель — месяца.
Здоровье
Назван самый опасный возраст для мужчин и женщин
Исследование показало, что самый опасный возраст у сильной половины человечества начинается после 40 лет.
Наука
Болезнь Хантингтона предложили лечить с помощью аутофагии
Ученые предложили новый метод для борьбы с болезнью Хантингтона.
Кино
HBO анонсировал приквел «Игры престолов»
Телеканал HBO рассказал о грядущем приквеле популярнейшего сериала "Игра престолов". Новый проект получит название "Дом дракона".
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Футбол
ФК «Зенит» разгромил «Томь» и вышел в четвертьфинал Кубка России
Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 4:0 победили томскую "Томь" в домашнем матче 1/8 финала Кубка России.
Армия и оружие
Главком ВМФ рассказал о строительстве уникальных военных кораблей
Главком ВМФ адмирал Николай Евменов рассказал в интервью газете "Красная звезда" о строительстве кораблей для российского флота.
Кино
Министр культуры не увидел оснований для запрета «Джокера» в России
Министр культуры Владимир Мединский критически высказался в адрес фильма Тодда Филлипса "Джокер", однако заявил, что не видит оснований для запрета его проката в России.
Экономика
Акции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года
На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов.