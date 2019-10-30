Футбол

PrognozistPrognozistЛиверпуль - Арсенал: прогноз на матч Кубка английской лиги

Ливерпуль — Арсенал
5 – 5
5 : 4 по пенальти
Кубок английской лиги, 1/8 Финала, сегодня
Стадион «Энфилд»
Шкодран Мустафи
6′
19′
Лукас Торрейра
Риан Брюстер
24′
26′
Габриэл Мартинелли
36′
Габриэл Мартинелли
Джеймс Милнер
43′
Адам Лаллана
44′
54′
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
Наби Кейта
Кёртис Джонс
55′
Алекс Окслейд-Чемберлен
58′
Дивок Ориги
62′
64′
Джо Уиллок
65′
Месут Озил
Маттео Гендузи
70′
Джо Уиллок
72′
Лукас Торрейра
Дани Себальос
77′
Сеад Колашинац
Алекс Окслейд-Чемберлен
Педро Чиривелья
81′
83′
Сеад Колашинац
Киран Тирни
85′
Букайо Сака
Дивок Ориги
90′+4′
П
Причуды жеребьевки Кубка английской лиги свели «Ливерпуль» и «Арсенал» уже в 4-м раунде. «Канониры» только на 5-м месте, поэтому им будет очень не просто одолеть на выезде «красных» - команда Клоппа лидирует и выступает без поражений.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Ливерпуль – Арсенал 30 октября 2019: прямая трансляция матча 1/8 финала Кубка Английской лиги

КП - Самаравчера в 20:27

«Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч Кубка английской лиги по футболу 30 октября 2019 года

LiveSport.ruвчера в 03:30

«Ливерпуль» — «Арсенал». Прямая трансляция

Sport24.ru14:08

«Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз Ильи Казакова на игру Кубка лиги

Чемпионат13:00

Ливерпуль – Арсенал. Прогнозы и ставки букмекеров на матч Кубка английской лиги

Букмекеры.рф09:30

«Ливерпуль» — «Арсенал»: прямая видеотрансляция битвы на «Энфилде»

Sport.ru15:14

«Ливерпуль» – «Арсенал». 30.10.2019. Прогноз и ставки на матч

Metaratings28 октября в 11:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 18:41, Вашингтон
Общество

Ректор ВШЭ раскритиковал сотрудника за высказывания о русском языке

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов упрекнул профессора факультета гуманитарных наук вуза Гасана Гусейнова, опубликовавшего в Facebook запись с негативными оценками русского языка, в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети.
ТАСС 06:58
Происшествия

Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

Инцидент произошел на борту самолета, вылетавшего из московского аэропорта Шереметьево в Тель-Авив.
Известия 12:20
Кино

Каким получился мультфильм «Семейка Аддамс»

В российский прокат выходит мультипликационный фильм «Семейка Аддамс».
RT на русском 14:56
Общество

Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс

Генпрокуратура предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) новые поправки.
Piter.tv 02:10
Политика

В МИД Украины заявили, что «Северный поток - 2» угрожает энергобезопасности стран Европы

Газопровод "Северный поток - 2" представляет собой вызов энергетической безопасности стран Восточной Европы, в частности Украины.
ТАСС 13:34
Армия и оружие

США продолжат охранять нефтяные месторождения в Сирии

Росбалт 28 октября в 20:40
Космос

Иран объявил по планах создать уникальный исследовательский спутник

Глава Иранского космического агентства Мортеза Барари объявил в среду о планах Исламской Республики Иран (ИРИ) создать уникальный спутник дистанционного зондирования Земли с разрешающей способностью аппаратуры слежения до 1 м.
ТАСС 11:13
Политика

Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу

Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по "ложному" реверсу.
ТАСС 15:33
Политика

Зеленский попросил называть жителей Крыма «украинцами»

Президент Владимир Зеленский призвал не называть всех жителей Донбасса «сепарами» и попросил чаще вспоминать, что жители Крыма являются «гражданами Украины».
Взгляд.ру 08:21
Происшествия

Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом

Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
РЕН ТВ 14:45
Шоу-бизнес

Пригожин объяснил решение Фадеева расторгнуть все контракты

Известия 12:39
Армия и оружие

Норвегия отреагировала на операцию подлодок РФ в Северной Атлантике

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала операцию подводных лодок ВМФ России в Северной Атлантике.
Газета.Ru 09:55
Политика

Украинский депутат признал переписку с проституткой в рабочее время

Газета.Ru 06:51
Экономика

В СП сообщили, что Роснедра в 2017-2019 годах провели лишь 64% от объявленных торгов

Значительная часть недр остается нераспределенной и своевременно не вовлекается в хозяйственный оборот, за период с 2017 года по первое полугодие 2019 года прошло лишь 64% торгов от объявленных, следует из заключения Счетной палаты России.
ТАСС 17:04
Общество

ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян

Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
РБК 04:42
Политика

Владимир Путин прилетел в столицу Венгрии

REGNUM 09:23
Шоу-бизнес

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости вчера в 12:35
Общество

В немецком городе запретили название «донер-кебаб»

Власти немецкого города Веймар запретили закусочным использовать название Döner kebab (донер-кебаб), которым традиционно здесь называли шаурму.
Известия 10:23
Политика

Президент Чили заявил об отмене саммита АТЭС

Президент Чили Себастьян Пиньера заявил об отмене саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а также конференцию ООН по климату из-за ситуации с протестами в стране.
Газета.Ru 11:24
Игры

Sony PlayStation 4 стала второй самой продаваемой консолью в мире

PlayStation 4 заняла второе место среди самых продаваемых консолей в истории видеоигр.
REGNUM 05:42
Технологии

Российские ученые создали одноразовую посуду из крахмала

По факту новый материал представляет собой биоразлагаемый пластик на основе крахмала, который обрабатывают ультразвуком и подвергают теплообработке.
ИА Городские вести. Волгоград 14:54
Общество

Глава РЖД назвал сроки строительства моста на остров Сахалин

По словам Белозерова, технико-экономическое обоснование проекта железнодорожного моста на остров Сахалин подготовят в течение трех недель — месяца.
REGNUM 12:05
Здоровье

Назван самый опасный возраст для мужчин и женщин

Исследование показало, что самый опасный возраст у сильной половины человечества начинается после 40 лет.
Московский Комсомолец 11:28
Наука

Болезнь Хантингтона предложили лечить с помощью аутофагии

Ученые предложили новый метод для борьбы с болезнью Хантингтона.
N+1 14:00
Кино

HBO анонсировал приквел «Игры престолов»

Телеканал HBO рассказал о грядущем приквеле популярнейшего сериала "Игра престолов". Новый проект получит название "Дом дракона".
Народные новости 02:02
Происшествия

Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Lenta.ru вчера в 16:05
Футбол

ФК «Зенит» разгромил «Томь» и вышел в четвертьфинал Кубка России

Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 4:0 победили томскую "Томь" в домашнем матче 1/8 финала Кубка России.
Интерфакс-Спорт 14:51
Армия и оружие

Главком ВМФ рассказал о строительстве уникальных военных кораблей

Главком ВМФ адмирал Николай Евменов рассказал в интервью газете "Красная звезда" о строительстве кораблей для российского флота.
РИА Новости 01:58
Кино

Министр культуры не увидел оснований для запрета «Джокера» в России

Министр культуры Владимир Мединский критически высказался в адрес фильма Тодда Филлипса "Джокер", однако заявил, что не видит оснований для запрета его проката в России.
Интерфакс 17:56
Экономика

Акции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года

На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов.
РБК 06:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное