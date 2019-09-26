Футбол
РИА Новости«Ливерпуль», «Челси» и «МЮ» одержали победы в Кубке английской лиги
Клуб третьего по силе английского дивизиона (Лига 1) "Оксфорд Юнайтед" разгромил "Вест Хэм" в 1/16 финала Кубка английской футбольной лиги. Встреча, прошедшая в Оксфорде, завершилась со счетом 4:0.
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В 1/8 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» сыграет с «Арсеналом», а «Челси» с «МЮ»
Советский спортвчера в 17:41
«Челси» против «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» против «Арсенала»: невероятная жеребьёвка Кубка лиги
Евро-футбол.рувчера в 17:25
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Политика
Зеленский сообщил о готовности расследовать дело сына Байдена
Выступая перед журналистами по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена.
Московский Комсомолец вчера в 16:51
Политика
Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 17:51
Общество
С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников
Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".
РИА Новости 24 сентября в 03:10
Происшествия
В Приморье медведь напал на сотрудницу зоопарка
В Уссурийске началась доследственная проверка в зоопарке, где на сотрудницу напал медведь.
РБК 01:23
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Происшествия
Четыре человека госпитализированы после ЧП с самолетом в Барнауле
Газета.Ru вчера в 12:41
Политика
Лавров поблагодарил США за визу после скандала с российской делегацией
Глава МИД России Сергей Лавров "поблагодарил" Вашингтон за то, что ему дали визу для участия в ассамблее ООН, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 03:38
Политика
Евросоюз ответил на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине
24 сентября президент США Дональд Трамп на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Вашингтон не будет оказывать Киеву финансовую поддержку до тех пор, пока ЕС не увеличит объемы финансовой помощи.
Известия вчера в 23:53
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском вчера в 15:23
Авто
Включать ли кондиционер при 0°C и ниже — развенчиваем вечные мифы
Прошедший испаритель кондиционера обезвоженный воздух впитывает влагу и, если направить поток на запотевшие стекла, довольно быстро сделает их прозрачными.
За рулем вчера в 23:06
Политика
Зеленский хочет подключить США к нормандскому саммиту
Украинский лидер Владимир Зеленский не исключает возможности, что к саммиту в "нормандском" формате может подключиться американская сторона.
Газета.Ru 00:54
Общество
Новосибирским школам запретили «звонки для учителя»
Ведомство отмечает, что в девяти случаях в школьных правилах внутреннего распорядка обучающихся содержалось положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".
РИА Новости вчера в 23:57
Политика
Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия вчера в 18:24
Космос
Космический корабль «Союз» доставил на МКС очередной экипаж
Космический корабль "Союз МС-15" успешно пристыковался к МКС. Он был выведен на орбиту последней в истории ракетой "Союз-ФГ".
Вести.Ru вчера в 16:59
Театры
Пласидо Доминго покинул Метрополитен-опера
Мой дебют в Метрополитен-опере состоялся, когда мне было 27 лет, я пел в этом прекрасном театре на протяжении 51 великолепного года, – говорится в заявлении Доминго.
Страницы Воронежской культуры вчера в 10:06
Происшествия
В Москве загорелся Измайловский кремль, пострадали 4 человека
Вести.Ru вчера в 22:51
Гаджеты
5 октября в России стартуют продажи миниатюрного смартфона Palm
Миниатюрны смартфон Palm выходит на рынок России. Компания TCL Communication объявила о том, что продажи стартуют 5 октября.
АБН 24 сентября в 01:12
Происшествия
В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского
ТАСС вчера в 11:21
Футбол
Капитан сборной Никарагуа не голосовал за Месси в премии The Best. В отчете ФИФА аргентинец возглавляет его тройку
Согласно отчету, опубликованному ФИФА, капитан сборной Никарагуа поставил аргентинца на первое место в своей тройке, Садио Мане – на второе, а Криштиану Роналду – на третье.
Бомбардир.ру 00:19
Финансы
Минфин решил избавить российские банки от валютных активов
Российский Минфин согласился на отрицательные ставки по валютным вкладам в банках, сообщает ТАСС.
РБК вчера в 11:49
Гаджеты
Google представила Android 10 для слабых смартфонов
В начале сентября компания Google выпустила финальную версию Android 10 для смартфонов.
Игромания.ру вчера в 16:54
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Политика
С трибуны ООН Зеленский обвинил Россию в агрессии против Украины
25 сентября во время выступления на Генассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в агрессии против своей страны и показал пулю, полностью копируя поведение своего предшественника, Петра Порошенко.
МонаВиста вчера в 10:41
Политика
МИД ФРГ назвал происходящее на Украине «агрессией в центре Европы»
МИД ФРГ назвал происходящее на Украине «агрессией в центре Европы».
ФАН 01:13
Общество
Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби
Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.
Интерфакс вчера в 07:53
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости 24 сентября в 17:00
Здоровье
Увольнять врачей отделения трансплантации костного мозга онкоцентра Блохина не планируют
Администрация Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина не планирует увольнять врачей отделения трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.
Москва 24 вчера в 09:55
Шоу-бизнес
Лобода поддержала дочь Алсу после скандала на «Голос. Дети»
Лобода пояснила, что не знает, что виноват в нечестной победе дочери Алсу.
iReactor 00:51
Происшествия
Скончался адвокат Кокорина Андрей Ромашов
Известный российский адвокат Андрей Ромашов скончался на своей даче в Московской области, сообщает "Спорт-Экспресс".
РЕН ТВ вчера в 17:46
Происшествия
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
РИА Новости вчера в 09:25