Клуб третьего по силе английского дивизиона (Лига 1) "Оксфорд Юнайтед" разгромил "Вест Хэм" в 1/16 финала Кубка английской футбольной лиги. Встреча, прошедшая в Оксфорде, завершилась со счетом 4:0.

«Ливерпуль», «Челси» и «МЮ» одержали победы в Кубке английской лиги

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Политика Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.

Общество С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".

Происшествия В Приморье медведь напал на сотрудницу зоопарка В Уссурийске началась доследственная проверка в зоопарке, где на сотрудницу напал медведь.

Политика Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.

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Политика Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.

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Политика Зеленский хочет подключить США к нормандскому саммиту Украинский лидер Владимир Зеленский не исключает возможности, что к саммиту в "нормандском" формате может подключиться американская сторона.

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