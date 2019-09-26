Клуб третьего по силе английского дивизиона (Лига 1) "Оксфорд Юнайтед" разгромил "Вест Хэм" в 1/16 финала Кубка английской футбольной лиги. Встреча, прошедшая в Оксфорде, завершилась со счетом 4:0.

«Ливерпуль», «Челси» и «МЮ» одержали победы в Кубке английской лиги

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