Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Ливерпуль», «Челси» и «МЮ» одержали победы в Кубке английской лиги

Клуб третьего по силе английского дивизиона (Лига 1) "Оксфорд Юнайтед" разгромил "Вест Хэм" в 1/16 финала Кубка английской футбольной лиги. Встреча, прошедшая в Оксфорде, завершилась со счетом 4:0.
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«Ливерпуль», «Челси» и «МЮ» одержали победы в Кубке английской лиги

РИА Новости17:51

Состоялась жеребьёвка матчей 1/8 финала Кубка английской лиги

Чемпионат18:24

Здесь можно посмотреть, как «МЮ» выполз в следующую стадию Кубка лиги по пенальти, 7 голов «Челси» и позорный проигрыш «ПСЖ»

Матч ТВ15:04

«Ливерпуль» вышел в четвёртый раунд Кубка английской лиги

RT на русском16:51

В 1/8 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» сыграет с «Арсеналом», а «Челси» с «МЮ»

Советский спорт17:41

«МК Донс» — «Ливерпуль» — 0:2. Видеообзор матча 3-го раунда Кубка английской лиги

Sport24.ru18:36

«МЮ» еле спасся от позора, «Ливерпулю» помогла страшная ошибка вратаря

Спорт-Экспресс17:55
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Происшествия

На плавбазе «Петр Житников» продолжается борьба с огнем

Вести.Ru вчера в 20:02
Авто

В Канаде 3000 новых BMW и MINI четыре года ждут утилизации

Почти 3000 единиц BMW и MINI 2014 года выпуска при транспортировке в Канаду пострадали от шторма в порту Галифакс и стали неликвидными.
Letnews.ru 06:01
Политика

Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

РИА Новости 17:51
Космос

Экипаж корабля «Союз МС-15» перешел на МКС

Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-15" в составе космонавта Роскосмоса Олега Скрипочки, астронавта NASA Джессики Меир и первого в истории астронавта ОАЭ Хазаа аль-Мансури перешел на борт Международной космической станции (МКС).
ТАСС 18:15
Происшествия

Почти 50 человек пострадали после жесткой посадки Boeing в Барнауле

Газета.Ru 21:26
Политика

Минюст США планирует начать расследование против Facebook

Генеральный прокурор США Уильям Барр поручил Министерству юстиции открыть антимонопольное расследование в отношении Facebook, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 20:26
Общество

Forbes: сыновья Алексея Мордашова стали миллиардерами

25 сентября Nordgold распространила проспект к размещению еврооблигаций, из которого следует, что миллиардер также передал Кириллу и Никите контроль над этой компанией.
Ведомости 11:32
Политика

Зеленский опубликовал фото с Трампом

РИА Новости 09:28
Армия и оружие

Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии

Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РБК 09:46
Политика

Брюссель ответил на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине

О недостаточной помощи европейских стран Украине Трамп говорил и в преддверии 74-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая стартовала на этой неделе.
РБК 20:53
Политика

Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК 19:32
Политика

Госдеп выделит дополнительные $119 млн в помощь Венесуэле

"25 сентября госсекретарь Помпео объявил в Нью-Йорке о выделении почти $119 млн дополнительной гуманитарной помощи, чтобы еще раз продемонстрировать приверженность и солидарность США с народом Венесуэлы и регионом в ответ на созданный (президентом Венесуэлы Николасом - ИФ) Мадуро венесуэльский кризис", - говорится в сообщении Госдепа.
Интерфакс 22:14
Общество

С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников

Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 03:10
Политика

Лавров поблагодарил Японию за визу США для российского переводчика

Глава российского МИД Сергей Лавров поблагодарил главу МИД Японии за помощь в получении американской визы для российского переводчика, передает "Российская газета".
РЕН ТВ 16:11
Происшествия

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

РИА Новости 09:25
Здоровье

Жевание сушеной гвоздики помогает при ряде нарушений

В период осеннего похолодания и возросшего риска заболеть гриппом и простудой специалисты советуют использовать сушеную гвоздику с целью профилактики этих заболеваний.
MedikForum.ru вчера в 13:25
Гаджеты

Вести.net: Xiaomi представила смартфон Mi Mix Alpha, обернутый в экран

Вести.Хайтек 03:38
Политика

Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером

Европейский союз является ненадежным партнером для России.
РБК 19:20
Происшествия

В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым

Российская газета 07:57
Общество

Муфтий Москвы призвал узаконить многоженство в России

Газета.Ru 15:27
Общество

МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений

В рамках реорганизации будут ликвидированы 578 учреждений, среди них есть пожарно-спасательные подразделения, центры управления кризисными ситуациями, центры Государственной инспекции по маломерным судам и центры материально-технического обеспечения, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Экономика

Обязательная маркировка молочной продукции начнется 1 июня 2020 года

Обязательная электронная маркировка молочной продукции должна начаться в России 1 июня 2020 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минпромторг.
Коммерсантъ 20:41
Политика

В Германии возмущены выдачей виз жителям Донбасса с паспортами РФ

В Германии депутат от Свободной демократической партии Рената Альт высказала возмущение по поводу выдачи виз жителям Донбасса, которые получили российские паспорта, сообщает RT.
Профиль вчера в 14:05
Футбол

«Аталанта» уверенно обыграла «Рому» в ее логове

В одном из центральных матчей пятого тура Серии А «Рома» играла с «Аталантой».
Евро-футбол.ру 14:59
Космос

24 сентября к земле приблизится крупный астероид

По сообщениям Национального управления NASA, 24 сентября к Земле приблизится крупный астероид.
Первый областной вчера в 08:13
Происшествия

В Москве загорелся хостел «Петр I»

РБК 21:53
Общество

Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Происшествия

Пожар на российском траулере в Норвегии локализован

Известия 07:59
Общество

Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке

Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.
Газета.Ru 06:07
Общество

Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар

РИА Новости 16:19
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