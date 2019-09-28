Как сообщает Opta, в эпоху Премьер-лиги, которая была создана в 1992 году, только одна команда начинала чемпионат с семи побед. Это удавалось «Челси» в сезоне 2005/06, когда командой руководил Жозе Моуринью. Тогда «пенсионеры» стартовали с девяти побед кряду.

Космос Сабуровский астроном измерил данные редчайшей кометы Филипп Романов, астроном-любитель из Москворечья-Сабурова, измерил данные недавно открытой кометы 2I/Borisov.

Музыка Игорь Николаев опубликовал неизданное архивное видео с Пугачевой Композитор Игорь Николаев опубликовал в соцсети архивную видеозапись с выступления Аллы Пугачевой с песней "Прости, поверь".

Шоу-бизнес Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.

Политика Опубликованы показания экс-главы ГПУ Шокина против Байдена В интернете появились показания бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина против экс-вице-президента США и кандидата от демократов на предстоящих выборах американского лидера Джо Байдена.

Политика После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.

Кино Житель Липецка стал автором лучшего комикса о Винни Пухе Режиссер из Липецка Владимир Ли создал комикс о мультипликационном персонаже Винни Пухе, признанный лучшим в конкурсе "Союзмультфильма" Победителем конкурса, приуроченного к 50-летию с момента выхода ряда значимых для российской мультипликации анимационных фильмов, стал липчанин Владимир Ли.

Политика Малахов ответил на критику МИД Киргизии По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.

Футбол Отмена гола принесла «Локомотиву» победу над «Зенитом» Центральный матч 11-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Зенитом» завершился победой столичного клуба со счетом 1:0. Встреча прошла на «РЖД Арене» в Москве.

Авто Внедорожник Genesis GV80 всплыл в Сети Genesis разрабатывает свой первый внедорожник. Так называемый GV80 покажется миру в конце года.

Происшествия Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.

Происшествия Сиамские близнецы родились на Украине Рождение сиамских близнецов произошло в ночь с пятницы на субботу, сообщил агентству УНИАН главный врач черновецкого роддома №2 Альберт Курицын.

Политика Стал известен новый друг Путина Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга за два года пребывания на посту главы государства подружился с российским коллегой Владимиром Путиным, пишет Bloomberg Businessweek.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Политика Facebook и WhatsApp обяжут передавать сообщения британской полиции Лондон и Вашингтон готовятся подписать соглашение, которое обяжет американские соцсети, в частности Facebook и WhatsApp, передавать зашифрованные сообщения пользователей британской полиции.

Энергетика Аргентина готова открыть в России СП для производства газового оборудования Аргентинский бизнес готов открыть совместное производство газового оборудования в России, сообщили РИА Новости представители российских компаний, приехавших в Буэнос-Айрес на ежегодную выставку Argentina Oil & Gas Expo 2019.

Авто McLaren перейдет на двигатели Mercedes В McLaren поблагодарили Renault за плодотворно сотрудничество, а также отметили, что партнёрство с Mercedes поможет команде вернуться на вершину "Формулы 1". Отметим, что Mclaren и Mercedes уже сотрудничали в "Формуле 1" - немецкие моторы ставили на британские болиды с 1995 года (до 2015, когда их поменяли на Honda).

Политика Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.