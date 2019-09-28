Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Ливерпуль» Клоппа приближается к рекорду «Челси» Моуринью

Шеффилд Юнайтед — Ливерпуль
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Брэмолл Лейн»
Каллум Робинсон
Лис Муссе
60′
Джек О'Коннелл
63′
64′
Джордан Хендерсон
Дивок Ориги
70′
Джорджиньо Вейналдум
Оливер Норвуд
Леон Кларк
77′
83′
Адриан Кастильо
87′
Роберто Фирмино
Джеймс Милнер
90′+4′
Садьо Мане
Алекс Окслейд-Чемберлен
Как сообщает Opta, в эпоху Премьер-лиги, которая была создана в 1992 году, только одна команда начинала чемпионат с семи побед. Это удавалось «Челси» в сезоне 2005/06, когда командой руководил Жозе Моуринью. Тогда «пенсионеры» стартовали с девяти побед кряду.
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