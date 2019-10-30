Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Начало – в 22:30 по московскому времени.

Футбол Зенит — Томь 4:0 Петербургский «Зенит» одержал крупную победу над томской «Томью» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.

Кино Половину фильмов, профинансированных Минкультом, почти никто не увидел Россияне не смотрели больше половины фильмов, профинансированных Министерством культуры с 2015 года, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на базу данных господдержки кинематографа.

Экономика ФРС США снизила ставку третий раз подряд Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.

Экономика Россиянам разъяснили новую пенсионную систему Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.

Общество ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.

Общество Twitter решил запретить политическую рекламу Администрация социальной сети Twitter решила запретить всю политическую рекламу на своей платформе.

Здоровье В саратовских аптеках нашли некачественный физраствор Последние были легально изготовлены в аптеке при одной из больниц для использования в самом медучреждении и не вышли за пределы госпиталя.

Политика Зеленский попросил называть жителей Крыма «украинцами» Президент Владимир Зеленский призвал не называть всех жителей Донбасса «сепарами» и попросил чаще вспоминать, что жители Крыма являются «гражданами Украины».

Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Политика Болтона вызвали на допрос в Конгресс США Демократы в Палате представителей Конгресса США вызвали на слушания в рамках импичмента главы американского государства Дональда Трампа его бывшего советника Джона Болтона, сообщили СМИ.

Происшествия Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике Пятеро российских наемников из ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, погибли в Мозамбике в результате нападения повстанцев.