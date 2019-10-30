Футбол
Sports.ruЧелси — Манчестер Юнайтед 0:1 (2-й тайм)
Кубок английской лиги, 1/8 Финала
Стадион «Стэмфорд Бридж»
|11′
Скотт Мактомини
Миши Батшуайи
|18′
|25′
Маркус Рэшфорд
Челси
Расстановка 4‑3‑3
13
Кабальеро
24
Джеймс
15
Зума
44
Геи
3
Алонсо
47
Гилмур
5
Жоржиньо
17
Ковачич
20
Хадсон-Одои
23
Батшуайи
22
Пулишич
22
Ромеро
2
Линделёф
5
Магуайр
16
Рохо
29
Уан-Биссака
39
Мактомини
14
Лингард
17
Фред
53
Уильямс
21
Джеймс
10
Рэшфорд
Манчестер Юнайтед
Расстановка 3‑5‑2
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Начало – в 22:30 по московскому времени.
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