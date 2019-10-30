Футбол

Sports.ruSports.ruЧелси — Манчестер Юнайтед 0:1 (2-й тайм)

Челси — Манчестер Юнайтед
0 – 1
2-й тайм
Кубок английской лиги, 1/8 Финала
Стадион «Стэмфорд Бридж»
11′
Скотт Мактомини
Миши Батшуайи
18′
25′
Маркус Рэшфорд
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Начало – в 22:30 по московскому времени.
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