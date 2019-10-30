Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Арсенал» в 4-м раунде Кубка английской лиги сезона-2019/20. Ставка: минимум 4 мяча в матче за 2.20.

Политика Конгресс США принял резолюцию против включения России в G7 Комитет по иностранным делам палаты представителей в американском конгрессе единогласно принял резолюцию против участия России в саммите формата G7.

Общество Что изменится в российских законах в ноябре 2019 года Вид на жительство С 1 ноября вступает в силу закон, по которому вид на жительство в России становится бессрочным (по старым правилам его выдавали на пять лет с возможностью продления).

Политика Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.

Происшествия В Уфе ищут пропавших отца и двух малолетних детей В Башкортостане третьи сутки разыскивают пропавшего 37-летнего жителя Уфы Артёма Мазова и двух его малолетних сыновей — пятилетнего Вячеслава и восьмилетнего Илью.

Общество Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.