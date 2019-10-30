Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Арсенал» в 4-м раунде Кубка английской лиги сезона-2019/20. Ставка: минимум 4 мяча в матче за 2.20.

Политика Меркель и Зеленский провели телефонные переговоры Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, в ходе которого обсудили подготовку к встрече лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), а также отвод войск в Донбассе и транзит газа.

Экономика Эксперты зафиксировали падение рынка интернет-пиратства в России По данным экспертов, основными причинами сокращения рынка в этом году стали удар по рекламной модели монетизации пиратских ресурсов, падение «большой тройки» пиратских сетей доставки контента (CDN — content delivery network), которая снабжала контентом до 90% онлайн-кинотеатров в России и СНГ, а также совершенствование антипиратского законодательства и принятие антипиратского меморандума.

Футбол ЦСКА — Уфа 1:0 Победный мяч на 93-й минуте забил полузащитник Яка Бийол. В 1/4 финала ЦСКА сыграет с победителем пары «Спартак» – «Ростов».

Кино Мединский не видит причин запретить фильм «Джокер» в России Министр культуры Владимир Мединский пояснил, что картина Тодда Филлипса "Джокер", вышедшая на экраны 3 октября, не нарушает требования законодательства России, а именно: не содержит призывы к свержению конституционного строя, не содержит порнографию, не разжигает межнациональную рознь и не пропагандирует религиозную нетерпимость.

Происшествия СК предупредил о новом виде телефонного мошенничества Следственный комитет РФ предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками госструктур, в том числе и следователями.

Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Общество «Яндекс» рассказал, что краснодарцы заготовили на зиму С августа по середину октября этого года поисковик ответил на 35 миллионов кулинарных запросов со словами «на зиму».

Политика Зеленскому посоветовали не тратить время на «реинтеграцию» Крыма Депутат напомнил, что Крым уже более пяти лет находится в составе РФ и никто не намерен обсуждать никакую реинтеграцию.

Шоу-бизнес Барановская считает Аршавина душевнобольным Напоминаем, что Аршавин и Барановская состояли в отношения с 2003 по 2013 годы.

Армия и оружие Обнаружена неспособность ядерной «Булавы» стрелять на запад Атомная подлодка стратегического назначения проекта 955А «Борей-А» «Князь Владимир» с межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) «Булава» не может стрелять с востока на запад из-за необходимости модернизировать полигон Чижа в Архангельской области.

Экономика Эксперты предрекают снижение импорта парфюмерии в РФ и рост цен Привести к повышению цен на парфюмерную продукцию могут предложенные Минпромторгом РФ новые правила маркировки, которые должны были полноценно заработать в декабре 2019 года, однако старт был отложен на 1 июля 2020 года.

Гаджеты Apple купила бренд у компании из Зеленограда Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.

Политика Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.

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Армия и оружие На Дальнем Востоке и Балтике развернули РЛС «Подсолнух» Россия развернула загоризонтные радиолокаторы "Подсолнух", обнаруживающие надводные и воздушные цели, помимо Каспия, еще на Дальнем Востоке и Балтике, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор НПК "Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи" (входит в РТИ), разработавшего эти станции, Кирилл Макаров.

Экономика ФРС США снизила ставку третий раз подряд Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.