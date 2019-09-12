Футбол
Чемпионат«Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед»: онлайн-трансляция начнётся 14 сентября в 14:30
Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Хоккей
«Спартак» – «Сочи». Кокарев подрался с Алтыбармакяном
В третьем периоде нападающий московского клуба Денис Кокарев подрался с форвардом сочинцев Андреем Алтыбармакяном.
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Гол Крыховяка принес «Локомотиву» победу над «Сочи»
Московский "Локомотив" одержал гостевую победу над "Сочи" в матче девятого тура чемпионата России по футболу.
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Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
Число жертв наводнений на юго-востоке Испании увеличилось до пяти человек, сообщает газета La Vanguardia со ссылкой на источники в Гражданской Гвардии.
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Глава МИД Украины призвал Раду изменить закон о статусе Донбасса
Верховная рада Украины должна изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый, заявил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в субботу на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.
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После смерти тело человека может двигаться в течение длительного времени.
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Производители попросили поднять минимальную цену водки до 233 рублей
Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) предлагает повысить минимальную розничную цену водки в следующем году.
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Российские юниоры заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Челябинске
Российские спортсмены заняли первое — четвертое места на IV этапе Гран-при среди юниоров по фигурному катанию в Челябинске.
Телеканал 360° вчера в 08:48
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Курс евро за сутки упал на 23,5 копейки
Курс евро за сутки упал на 23,5 копеек и составил 71,2 рубля.
Клопс 12 сентября в 11:01
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Освистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя
Гол бразильского нападающего Неймара в компенсированное время второго тайма принес "ПСЖ" победу над "Страсбуром" в матче чемпионата Франции.
Российская газета 13:59
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Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась в Певеке на Чукотке
Уникальная плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" завершила свой переход из Мурманска на Чукотку и встала к причалу в Певеке, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе правительства Чукотки.
ТАСС 01:20
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Sony презентовала 8К-телевизоры за шесть миллионов рублей
Слово и Дело вчера в 21:00
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Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Политика
Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем
Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
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Врачи отказались делать операцию «Руки-базуки» Терешину
Врачи должны удалить синтол, который ввел себе молодой человек, чтобы быстро «накачать» мышцы.
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Аксенов и Жириновский отказались от мандатов депутатов Госсовета Крыма
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) заявил, что Киев намерен выстраивать прагматичные отношения с Москвой и демонстрировать «собственный успех».
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После почти шести лет пребывания в коме, врачам удалось вывести Михаэля из неё.
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Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий не придает значения лидерству команды в чемпионате Голландии.
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В Подмосковье электричка сбила насмерть двух человек
Электричка сбила двух людей в районе станции Тайнинской под Москвой, они умерли от полученных травм.
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Стас Костюшкин рассказал об изменах жены
Певец Стас Костюшкин стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».
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Кокорин может подписать контракт с «Сочи», а затем вернуться в «Зенит»
Спорт день за днем 13:46
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Инженеры из РФ используют VR-технологии в проекте двигателя для Су-57
OAnews вчера в 10:06
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК 11:59