Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Все про Спорт ру

Хоккей «Спартак» – «Сочи». Кокарев подрался с Алтыбармакяном В третьем периоде нападающий московского клуба Денис Кокарев подрался с форвардом сочинцев Андреем Алтыбармакяном.

Шоу-бизнес Кураев о венчании Собчак и Богомолова: Жаль, красивый был храм Протодьякон Андрей Кураев прокомментировал сообщения о венчании телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова в храме Вознесения Господня у Никитских ворот.

Футбол Гол Крыховяка принес «Локомотиву» победу над «Сочи» Московский "Локомотив" одержал гостевую победу над "Сочи" в матче девятого тура чемпионата России по футболу.

Происшествия Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек Число жертв наводнений на юго-востоке Испании увеличилось до пяти человек, сообщает газета La Vanguardia со ссылкой на источники в Гражданской Гвардии.

Политика Глава МИД Украины призвал Раду изменить закон о статусе Донбасса Верховная рада Украины должна изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый, заявил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в субботу на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

Наука Человеческие тела двигаются после смерти После смерти тело человека может двигаться в течение длительного времени.

Экономика Производители попросили поднять минимальную цену водки до 233 рублей Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) предлагает повысить минимальную розничную цену водки в следующем году.

Фигурное катание Российские юниоры заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Челябинске Российские спортсмены заняли первое — четвертое места на IV этапе Гран-при среди юниоров по фигурному катанию в Челябинске.

Финансы Курс евро за сутки упал на 23,5 копейки Курс евро за сутки упал на 23,5 копеек и составил 71,2 рубля.

Футбол Освистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя Гол бразильского нападающего Неймара в компенсированное время второго тайма принес "ПСЖ" победу над "Страсбуром" в матче чемпионата Франции.

Общество Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась в Певеке на Чукотке Уникальная плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" завершила свой переход из Мурманска на Чукотку и встала к причалу в Певеке, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе правительства Чукотки.

Культура Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят» Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».

Политика Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Шоу-бизнес Врачи отказались делать операцию «Руки-базуки» Терешину Врачи должны удалить синтол, который ввел себе молодой человек, чтобы быстро «накачать» мышцы.

Политика Аксенов и Жириновский отказались от мандатов депутатов Госсовета Крыма Сергей Аксенов и Владимир Жириновский написали отказы от мандата депутатов Госсовета Крыма.

Политика Гончарук рассказал, какие отношения Киев будет выстраивать с Москвой Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) заявил, что Киев намерен выстраивать прагматичные отношения с Москвой и демонстрировать «собственный успех».

Происшествия Михаэль Шумахер пришёл в сознание После почти шести лет пребывания в коме, врачам удалось вывести Михаэля из неё.

Происшествия В Подмосковье электричка сбила насмерть двух человек Электричка сбила двух людей в районе станции Тайнинской под Москвой, они умерли от полученных травм.

Шоу-бизнес Стас Костюшкин рассказал об изменах жены Певец Стас Костюшкин стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».