Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед»: онлайн-трансляция начнётся 14 сентября в 14:30

Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Ливерпуль» – «Ньюкасл»: пятый тур, стартуем!

Все про Спорт ру12 сентября в 08:55

Ливерпуль

Ставка TV12 сентября в 04:59

«Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед»: онлайн-трансляция начнётся 14 сентября в 14:30

Чемпионат04:30

Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» - «Ньюкасл»

ODDS.ruвчера в 20:15

«Ливерпуль» – «Ньюкасл». 14.09.2019. Где смотреть матч онлайн

Bookmaker-ratings.ru04:35

Ливерпуль-Ньюкасл Юнайтед 14.09.2019 прогноз П1

Sport-placeвчера в 22:45
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 14:12, Вашингтон
Хоккей

«Спартак» – «Сочи». Кокарев подрался с Алтыбармакяном

В третьем периоде нападающий московского клуба Денис Кокарев подрался с форвардом сочинцев Андреем Алтыбармакяном.
Sports.ru 12:49
Шоу-бизнес

Кураев о венчании Собчак и Богомолова: Жаль, красивый был храм

Протодьякон Андрей Кураев прокомментировал сообщения о венчании телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова в храме Вознесения Господня у Никитских ворот.
Росбалт вчера в 15:30
Футбол

Гол Крыховяка принес «Локомотиву» победу над «Сочи»

Московский "Локомотив" одержал гостевую победу над "Сочи" в матче девятого тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 14:06
Фигурное катание

Щербакова победила на Lombardia Trophy, опередив Туктамышеву

Sport24.ru 13:55
Шоу-бизнес

Андрей Разин: «Анастасии Заворотнюк осталось жить несколько дней»

На днях продюсер группы "Ласковый май" связался с клиникой, в которой лежит Заворотнюк.
Актуальные Новости 08:13
Происшествия

Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек

Число жертв наводнений на юго-востоке Испании увеличилось до пяти человек, сообщает газета La Vanguardia со ссылкой на источники в Гражданской Гвардии.
РИА Новости вчера в 15:43
Политика

Глава МИД Украины призвал Раду изменить закон о статусе Донбасса

Верховная рада Украины должна изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый, заявил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в субботу на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.
РИА Новости 11:43
Происшествия

Один человек погиб и четверо пострадали при пожаре в Москве

RT на русском 11:43
Армия и оружие

Российские истребители трижды перехватывали израильские самолеты

Российские истребители были отправлены для перехвата израильских самолетов.
ГЛАС.RU 07:03
Наука

Человеческие тела двигаются после смерти

После смерти тело человека может двигаться в течение длительного времени.
MedikForum.ru 13:16
Экономика

Производители попросили поднять минимальную цену водки до 233 рублей

Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) предлагает повысить минимальную розничную цену водки в следующем году.
Коммерсантъ вчера в 14:40
Фигурное катание

Российские юниоры заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Челябинске

Российские спортсмены заняли первое — четвертое места на IV этапе Гран-при среди юниоров по фигурному катанию в Челябинске.
Телеканал 360° вчера в 08:48
Финансы

Курс евро за сутки упал на 23,5 копейки

Курс евро за сутки упал на 23,5 копеек и составил 71,2 рубля.
Клопс 12 сентября в 11:01
Футбол

Освистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя

Гол бразильского нападающего Неймара в компенсированное время второго тайма принес "ПСЖ" победу над "Страсбуром" в матче чемпионата Франции.
Российская газета 13:59
Общество

Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась в Певеке на Чукотке

Уникальная плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" завершила свой переход из Мурманска на Чукотку и встала к причалу в Певеке, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе правительства Чукотки.
ТАСС 01:20
Гаджеты

Sony презентовала 8К-телевизоры за шесть миллионов рублей

Слово и Дело вчера в 21:00
Культура

Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»

Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Политика

Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем

Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
РИА Новости 04:33
Шоу-бизнес

Врачи отказались делать операцию «Руки-базуки» Терешину

Врачи должны удалить синтол, который ввел себе молодой человек, чтобы быстро «накачать» мышцы.
Телепрограмма 12 сентября в 15:24
Армия и оружие

NI назвал российское оружие, которое позволит «покорить весь мир»

РИА Новости 09:11
Политика

Аксенов и Жириновский отказались от мандатов депутатов Госсовета Крыма

Сергей Аксенов и Владимир Жириновский написали отказы от мандата депутатов Госсовета Крыма.
Московский Комсомолец вчера в 06:27
Политика

Гончарук рассказал, какие отношения Киев будет выстраивать с Москвой

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) заявил, что Киев намерен выстраивать прагматичные отношения с Москвой и демонстрировать «собственный успех».
RT на русском 04:14
Происшествия

Михаэль Шумахер пришёл в сознание

После почти шести лет пребывания в коме, врачам удалось вывести Михаэля из неё.
Yakutsk.ru 11 сентября в 15:31
Футбол

Слуцкий считает, что лидерство «Витесса» в чемпионате ничего не значит

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий не придает значения лидерству команды в чемпионате Голландии.
Спорт-Экспресс вчера в 08:40
Культура

Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника

В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru 04:47
Происшествия

В Подмосковье электричка сбила насмерть двух человек

Электричка сбила двух людей в районе станции Тайнинской под Москвой, они умерли от полученных травм.
ТАСС 12:50
Шоу-бизнес

Стас Костюшкин рассказал об изменах жены

Певец Стас Костюшкин стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».
7Дней.ру вчера в 22:00
Футбол

Кокорин может подписать контракт с «Сочи», а затем вернуться в «Зенит»

Спорт день за днем 13:46
Наука

Инженеры из РФ используют VR-технологии в проекте двигателя для Су-57

OAnews вчера в 10:06
Энергетика

Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов

Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК 11:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ньюкасл Юнайтед
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из города Ньюкасл-апон-Тайн на северо-востоке Англии. По итогам сезона 2016/17 выиграл Чемпионшип и завоевал себе право выхода в Премьер-лигу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка пятидесяти четырёх тысяч болельщиков.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное