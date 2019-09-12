Известный комментатор Александр Елагин в шоу «Ставка тура» на «Okko Спорт» дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Ньюкасл». Ставка: победа «Ливерпуля» минимум в 3 мяча за 2.18.

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Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк частично парализовало Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая по данным СМИ страдает раком головного мозга, со вчерашнего дня находится в тяжелом состоянии и введена медиками в медикаментозную кому.

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Финансы Россия решила брать займы в евро или юанях В 2020 году Россия откажется от кредитов в долларах.

Здоровье Онкологи назвали признак на шее, указывающий на смертельную болезнь «Одна из основных причин, по которой многие люди не обращаются к врачу со своими проблемами, заключается в том, что они просто не знают, что эти симптомы могут быть признаками чего-то более серьезного», - рассказал профессор Стивен МакКиннон из Hospital Corporation of America.

Спорт Песков отреагировал на продажу спортсменкой подаренной Путиным машины Спортсмены, которым подарили автомобили за их выступление на Олимпиаде, могут распоряжаться ими так, как хотят, в том числе и продавать, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Политика Хантсман рассказал о переговорах России и США о расширении дипмиссий Посол США в России Джон Хантсман в интервью Интерфаксу сообщил, что представители Вашингтона и Москвы провели переговоры о возможности расширения состава дипломатических миссий.

Энергетика «Газпром» снизил поставки по Opal Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".

Энергетика Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.

Политика В скандале вокруг шпиона Смоленкова нашли странность В скандале, разгоревшемся вокруг бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого называют американским шпионом и информатором спецслужб США, есть много несостыковок и странностей.

Происшествия Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.

Общество Синоптики назвали сроки возвращения тепла в Москву Тепло в Москву, скорее всего, вернется в последнюю пятидневку сентября.

Футбол «Ливерпуль» победил «Ньюкасл» и одержал пять побед из пяти Два гола Садьо Мане и мяч Мохамеда Салаха принесли "Ливерпулю" волевую победу над "Ньюкаслом" со счетом 3:1. Эта победа стала для "Ливерпуля" пятой подряд в текущем розыгрыше чемпионата Англии.

Армия и оружие ВФУ 4 раза нарушили режим прекращения огня За прошедшие сутки противник 4 раза нарушил режим прекращения огня.

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