Футбол
Чемпионат«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ
Известный комментатор Александр Елагин в шоу «Ставка тура» на «Okko Спорт» дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Ньюкасл». Ставка: победа «Ливерпуля» минимум в 3 мяча за 2.18.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 11:45, Вашингтон
Политика
Гиперзвуковому «Циркону» предрекли цезиевый стелс-щит
Перспективная российская гиперзвуковая ракета «Циркон» для обеспечения радиолокационной малозаметности может использовать плазменный стелс-щит, предполагающий, в частности, применение в качестве топливной присадки щелочных металлов, например, цезия, пишет The Drive.
Lenta.ru 08:45
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк частично парализовало
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая по данным СМИ страдает раком головного мозга, со вчерашнего дня находится в тяжелом состоянии и введена медиками в медикаментозную кому.
Дни24 04:10
Шоу-бизнес
В интернете появилось видео со свадьбы Собчак и Богомолова
В интернете появилось видео со свадьбы Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
АБН вчера в 07:21
Политика
Кремль отреагировал на предложение Грефа сократить число полицейских
Глава Сбербанка Герман Греф, экс-министр экономики, внес предложение о поднятии зарплаты полиции в 3–4 раза, но сокращении числа сотрудников, сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 07:45
Футбол
«Урал» одержал волевую победу над «Спартаком» в матче РПЛ
Встреча состоялась в субботу в Москве и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Гол в составе "Спартака" забил Самуэль Жиго (12-я минута), у "Урала" отличились Владимир Ильин (48) и Отман Эль Кабир (60).
РИА Новости 11:28
Происшествия
Бывший офицер ФСБ приговорен к четырем годам колонии за пытки
За изнасилование карабином суд назначил пострадавшему компенсацию 700 тыс. рублей Выборгский гарнизонный военный суд приговорил бывшего сотрудника ФСБ Илью Кирсанова к четырем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий с применением насилия.
Коммерсантъ вчера в 09:39
Финансы
Россия решила брать займы в евро или юанях
В 2020 году Россия откажется от кредитов в долларах.
Московский Комсомолец 12 сентября в 12:50
Здоровье
Онкологи назвали признак на шее, указывающий на смертельную болезнь
«Одна из основных причин, по которой многие люди не обращаются к врачу со своими проблемами, заключается в том, что они просто не знают, что эти симптомы могут быть признаками чего-то более серьезного», - рассказал профессор Стивен МакКиннон из Hospital Corporation of America.
Суть событий вчера в 06:56
Спорт
Песков отреагировал на продажу спортсменкой подаренной Путиным машины
Спортсмены, которым подарили автомобили за их выступление на Олимпиаде, могут распоряжаться ими так, как хотят, в том числе и продавать, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
РБК вчера в 08:47
Политика
Хантсман рассказал о переговорах России и США о расширении дипмиссий
Посол США в России Джон Хантсман в интервью Интерфаксу сообщил, что представители Вашингтона и Москвы провели переговоры о возможности расширения состава дипломатических миссий.
RT на русском 07:45
Футбол
Александр Розенбаум: от ЕВРО-2020 жду радости общения с футболом
РИА Новости вчера в 06:21
Энергетика
«Газпром» снизил поставки по Opal
Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
Газета.Ru 03:15
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК 11:29
Политика
В скандале вокруг шпиона Смоленкова нашли странность
В скандале, разгоревшемся вокруг бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого называют американским шпионом и информатором спецслужб США, есть много несостыковок и странностей.
Lenta.ru 11:07
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Общество
Синоптики назвали сроки возвращения тепла в Москву
Тепло в Москву, скорее всего, вернется в последнюю пятидневку сентября.
РБК 03:58
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в «Культурный норматив школьника»
МИР 24 вчера в 11:14
Футбол
«Ливерпуль» победил «Ньюкасл» и одержал пять побед из пяти
Два гола Садьо Мане и мяч Мохамеда Салаха принесли "Ливерпулю" волевую победу над "Ньюкаслом" со счетом 3:1. Эта победа стала для "Ливерпуля" пятой подряд в текущем розыгрыше чемпионата Англии.
Bobsoccer 09:24
Армия и оружие
ВФУ 4 раза нарушили режим прекращения огня
За прошедшие сутки противник 4 раза нарушил режим прекращения огня.
Новостной фронт 09:22
Космос
Получен первый цветной снимок уникальной межзвездной кометы
В ночь с 9 на 10 сентября 2019 года телескоп Джемини Север, расположенный на вершине вулкана Мауна-Кеа на острове Гавайи (США), с использованием мультиобъектного спектрографа получил четыре снимка в красном и зеленом фильтрах уникальной межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov), объединение которых позволило впервые увидеть «ледяную гостью» в цвете.
Ин-спейс.ру 03:10
Шоу-бизнес
В Сочи высадили дерево в честь Иосифа Кобзона
Концерт памяти Иосифа Кобзона состоится 14 сентября. А фестиваль «Бархатный сезон» открывается уже сегодня в Летнем театре.
Кубань 24 вчера в 13:09
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321
Российская газета 01:05
Происшествия
В Красноярске автомобиль сбил детей на тротуаре
В Красноярске на перекрестке улиц Копылова и Ладо Кецховели автомобиль вылетел на тротуар после ДТП и сбил стоявших там детей.
Российская газета 11:17
Общество
Кадастровая палата объяснила, как оформить излишки земли
Закон направлен на уточнение существующих участков и поддержку собственников, которые на протяжении многих лет использовали земли без уточненных границ.
Право.ру вчера в 07:47
Политика
Премьер Гончарук считает успешную Украину лучшим ответом России
По словам премьер-министра, взгляды России и Украины со времен Майдана не изменились.
Коммерсантъ 10:56
Гаджеты
Sony презентовала 8К-телевизоры за шесть миллионов рублей
Слово и Дело вчера в 21:00
Фигурное катание
Фигуристка Трусова дважды занесена в Книгу рекордов Гиннесса
Российская фигуристка Александра Трусова вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Она первой в мире исполнила четверной тулуп и четверной лутц.
Вести.Ru 05:09
Экономика
Bloomberg сообщил о возможном кредите МВФ для Украины на $5 млрд
Украина готова согласиться на условия Международного валютного фонда (МВФ) по новому кредиту на сумму около $5 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
РБК 09:24