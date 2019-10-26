Лига чемпионов
Газета.RuЛиверпуль — Тоттенхэм 1:1 (2-й тайм)
Минувший тур Лиги чемпионов и Лиги Европы сложился удачно для клубов чемпионата Англии, хотя некоторым из них пришлось изрядно помучиться.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 14:03, Ашберн
Шоу-бизнес
Участник «Голоса» объяснил свое поведение на проекте
Футбол
Краснодар — Оренбург 1:1 (2-й тайм)
«Краснодар» и «Оренбург» не выявили победителя в заключительном матче игрового дня в РПЛ.
Политика
Опубликовано фото Трампа, наблюдающего за ликвидацией аль-Багдади
Белый дом опубликовал фотографию американского президента Дональда Трампа, наблюдающего за операцией по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8T от Redmi Note 8 будет отличаться только NFC
Отличия Redmi Note 8T и Redmi Note 8 заключаются только в модуле для бесконтактной оплаты, а в остальном устройства идентичные.
Происшествия
Отец устроившего бойню в Забайкалье солдата назвал причины произошедшего
Отец солдата сообщил, что общался с сыном до произошедшего каждые выходные.
Общество
Глава H&M увидел угрозу в призывах прекратить потреблять
Глава H&M считает изменение климата важной проблемой и огромной угрозой, к которой должны серьезно отнестись не только политики и компании, но и отдельные люди.
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову
Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
Общество
Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу
Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.
Футбол
Юрий Семин: «„Спартак“ победил по делу»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после поражения от «Спартака» (0:3) в матче 14-го тура чемпионата России подвел итоги встречи.
Авто
Эксперты назвали автомобили, которые будет сложно продать
Футбол
Крул отбил два пенальти в игре с «МЮ». Рэшфорд и Марсьяль не забили
Вратарь «Норвича» Тим Крул отбил два пенальти в 1-м тайме этой игры.
Футбол
«Динамо» обыграло ЦСКА в матче РПЛ
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Шоу-бизнес
Наталья Рудова раскритиковала Малахова за передачу об эскорте
Актриса Наталья Рудова написала большой пост о серии передач Андрея Малахова, посвященных эскорту.
Политика
Бутина заявила, что зря считала США правовым государством
Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина призналась, что наивно думала, что Соединенные Штаты являются правовым государством.
Политика
Поклонская указала Зеленскому на настоящих врагов Украины
Настоящими врагами Украины являются неуправляемые националистические группировки, устроившие в стране махновщину, заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.
Армия и оружие
ВМС США ввели в строй боевой корабль прибрежной зоны Indianapolis
Военно-морские силы США ввели в строй новый боевой корабль прибрежной зоны USS Indianapolis (LCS 17).
Общество
Xiaomi начала грандиозную распродажу телевизоров
Компания Xiaomi решила не ждать еще две недели, объявив о том, что желающие уже сейчас могут приобрести телевизоры компании по скидкам в честь грядущего праздника 11.11.
Шоу-бизнес
Названа причина смерти солистки «Бурановских бабушек»
Экономика
Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил
Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России».
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
Хоккей
Авангард — ЦСКА 0:1 (2-й период)
Московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на льду арены имени Юрия Ляпкина в подмосковной Балашихе обыграл омский "Авангард" – 2:1Б.
Фигурное катание
Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде
Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.
Политика
Губернатор Алиханов высмеял план НАТО по захвату Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов высмеял план НАТО по захвату Калининграда, который в своем докладе описал старший научный сотрудника Джеймстаунского фонда Ричард Хукер.
Политика
Экзит-полы показали лидерство «Левых» на выборах в Тюрингии
На земельных выборах в германской Тюрингии лидирует партия «Левая», сообщают информагентства со ссылкой на данные нескольких экзит-полов.
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава предостерег россиян от заблуждений
Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов посоветовал россиянам уделять больше внимания кровеносным сосудам.