Лига чемпионов

Газета.RuГазета.RuЛиверпуль — Тоттенхэм 1:1 (2-й тайм)

Ливерпуль — Тоттенхэм
1 – 1
2-й тайм
Чемпионат Англии
Стадион «Энфилд»
Минувший тур Лиги чемпионов и Лиги Европы сложился удачно для клубов чемпионата Англии, хотя некоторым из них пришлось изрядно помучиться.
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