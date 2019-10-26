Минувший тур Лиги чемпионов и Лиги Европы сложился удачно для клубов чемпионата Англии, хотя некоторым из них пришлось изрядно помучиться.

Политика Опубликовано фото Трампа, наблюдающего за ликвидацией аль-Багдади Белый дом опубликовал фотографию американского президента Дональда Трампа, наблюдающего за операцией по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Общество Глава H&M увидел угрозу в призывах прекратить потреблять Глава H&M считает изменение климата важной проблемой и огромной угрозой, к которой должны серьезно отнестись не только политики и компании, но и отдельные люди.

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Хоккей Авангард — ЦСКА 0:1 (2-й период) Московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на льду арены имени Юрия Ляпкина в подмосковной Балашихе обыграл омский "Авангард" – 2:1Б.

Фигурное катание Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.