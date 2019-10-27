«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» в матче 10-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла на стадионе "Энфилд" и завершилась со счетом 2:1. Первый гол в поединке забил Гарри Кейн уже на 1-й минуте.

Общество Умер советский диссидент Владимир Буковский Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте политического активиста.

Игры Игры, созданные в Dreams, хотят позволить переносить на другие платформы Создатели хотят разработать инструменты, которые позволили бы полностью «вытаскивать» созданную игру и выпускать на других платформах.

Общество Гороскоп на неделю с 28 октября: Раки зарабатывают, Девы завидуют Гороскоп на неделю с 28 октября: Раки зарабатывают, Девы завидуют Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.

Общество Глава H&M увидел угрозу в призывах прекратить потреблять Гендиректор сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон считает, что движение, которое осуждает потребление, представляет собой серьезную социальную угрозу.

Экономика ЦБ снизил ключевую ставку: когда ждать дешевых кредитов Следующее заседание совета директоров Центробанка, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, намечено на 13 декабря 2019 года.

Политика Посол России в США назвал главную опасность прекращения ДРСМД Опасность прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США состоит в том, что такие ракеты могут появиться на территории Европы.

Экономика Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса» Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.

Шоу-бизнес На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.

Политика Трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины пройдет в Брюсселе Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу пройдет в понедельник в Брюсселе.

Общество «Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.

Армия и оружие NYT: лидера ИГ вычислили после допроса одной из его жен Информация о местонахождении лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) Абу Бакр аль-Багдади была получена в результате допроса одной из его жен и посыльного летом этого года, сообщает газета The New York Times со ссылкой на два источника.

Космос Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.

Шоу-бизнес Любовь Успенская призналась, что не носит нижнее бельё Любовь Успенская приняла участие в YouTube-шоу Ирины Чесноковой "Бар в большом городе", на котором сделала неожиданное признание.

Армия и оружие Недостатки Patriot предложили замаскировать российским методом Обозреватель ТАСС Виктор Литовкин пояснил, что комплекс противоракетной обороны нуждается в подобии российских зенитных ракетно-пушечных комплексах "Панцирь С-1".

Здоровье В Тюменской области запретили частную торговлю рыбой В Тюменской области введен запрет на несанкционированную торговлю рыбой.

Политика США отказали России в передаче летчика Ярошенко Уточняется, что Москва направила запрос о передаче Ярошенко в страну гражданства для отбывания наказания, однако американская сторона отказала, сославшись на серьезность обвинений.

Политика В Аргентине пройдут президентские и парламентские выборы Президентские и парламентские выборы пройдут в воскресенье в Аргентине.

Политика Зеленский пообещал не оставлять жителей Донбасса Президент Украины заявил, что киевская власть сделает всё, чтобы не предать и не оставить жителей Донбасса.

Политика СМИ сообщили о переносе новой волны губернаторских отставок на весну В следующем году истекают полномочия глав 16 регионов. Новую волну осенних отставок ранее анонсировала газета «Коммерсантъ».

Кино Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в новой части Режиссер заявил, что персонаж отлично вписывается в сюжет, в котором сказано, что роботы в ленте носят костюмы из человеческой кожи, также подверженные старению.

Автоспорт Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики «Формулы-1», Квят стал девятым Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Мексики, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Происшествия СК проводит проверку после взрыва сейфа в жилом доме в Новокузнецке Следственное управление СК по Кемеровской области проводит доследственную проверку после получения мужчиной и женщиной травм в результате взрыва сейфа в жилом доме в Новокузнецке.

Происшествия Впавший в Турции в кому россиянин умер в самолете Житель Сыктвкара, перенесший инсульт во время отдыха на курорте в турецкой Алании, умер на борту самолета Центра медицины катастроф, который должен был доставить его в родной Сыктывкар.

Экономика Доедим и вывезем: как Россия превращается в экспортера продовольствия Многие другие за последние годы выросли настолько сильно, что Россия стала превращаться в продовольственного экспортера по множеству позиций.