Футбол

ProstoProSportProstoProSport«Ливерпуль» дома одолел «Тоттенхэм»

Ливерпуль — Тоттенхэм
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Энфилд»
1′
Харри Кейн
36′
Мусса Сиссоко
37′
Дэнни Роуз
Деян Ловрен
50′
Джордан Хендерсон
52′
63′
Харри Уинкс
Танги Ндомбеле
Трент Александер-Арнолд
64′
72′
Танги Ндомбеле
Мохамед Салах
75′
Джорджиньо Вейналдум
Джеймс Милнер
77′
84′
Серж Орье
Лукас Моура
Мохамед Салах
Джо Гомес
85′
88′
Кристиан Эриксен
Джовани Ло Чельсо
Джеймс Милнер
90′+1′
Роберто Фирмино
Дивок Ориги
90′+3′
«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» в матче 10-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла на стадионе "Энфилд" и завершилась со счетом 2:1. Первый гол в поединке забил Гарри Кейн уже на 1-й минуте.
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