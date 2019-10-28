Футбол
ProstoProSport«Ливерпуль» дома одолел «Тоттенхэм»
|1′
Харри Кейн
|36′
Мусса Сиссоко
|37′
Дэнни Роуз
Деян Ловрен
|50′
Джордан Хендерсон
|52′
|63′
Харри Уинкс
Танги Ндомбеле
Трент Александер-Арнолд
|64′
|72′
Танги Ндомбеле
Мохамед Салах
|75′
Джорджиньо Вейналдум
Джеймс Милнер
|77′
|84′
Серж Орье
Лукас Моура
Мохамед Салах
Джо Гомес
|85′
|88′
Кристиан Эриксен
Джовани Ло Чельсо
Джеймс Милнер
|90′+1′
Роберто Фирмино
Дивок Ориги
|90′+3′
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
1
Алиссон
66
Александер-Арнолд
6
Ловрен
4
ван Дейк
26
Робертсон
14
Хендерсон
3
Фабиньо
7
Милнер
12
Гомес
27
Ориги
10
Мане
22
Гассанига
27
Моура
4
Алдервейрелд
6
Санчес
3
Роуз
18
Ло Чельсо
28
Ндомбеле
20
Алли
17
Сиссоко
7
Сон Хын Мин
10
Кейн
Тоттенхэм
Расстановка 4‑5‑1
«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» в матче 10-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла на стадионе "Энфилд" и завершилась со счетом 2:1. Первый гол в поединке забил Гарри Кейн уже на 1-й минуте.
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