Футбол

ProstoProSportProstoProSport«Ливерпуль» дома одолел «Тоттенхэм»

Ливерпуль — Тоттенхэм
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Энфилд»
1′
Харри Кейн
36′
Мусса Сиссоко
37′
Дэнни Роуз
Деян Ловрен
50′
Джордан Хендерсон
52′
63′
Харри Уинкс
Танги Ндомбеле
Трент Александер-Арнолд
64′
72′
Танги Ндомбеле
Мохамед Салах
75′
Джорджиньо Вейналдум
Джеймс Милнер
77′
84′
Серж Орье
Лукас Моура
Мохамед Салах
Джо Гомес
85′
88′
Кристиан Эриксен
Джовани Ло Чельсо
Джеймс Милнер
90′+1′
Роберто Фирмино
Дивок Ориги
90′+3′
«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» в матче 10-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла на стадионе "Энфилд" и завершилась со счетом 2:1. Первый гол в поединке забил Гарри Кейн уже на 1-й минуте.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Гол Кейна на 48-й секунде — в видеообзоре матча АПЛ «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»

Чемпионат17:45

Клопп продолжает побеждать, Эмери снова потерял очки

Спорт-Экспресс15:15

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм» — 2:1. Видеообзор матча

Sport24.ru20:07

«Ливерпуль» вырвал победу у «Тоттенхэма» благодаря голу Салаха

Sportbox.RU14:25

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом»

Soccer.ru14:23

Клопп подвел итоги матча «Ливерпуль» - «Тоттенхэм»

Газета.Ru16:42

«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» в матче чемпионата Англии

РИА Новости14:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 23:23, Ашберн
Происшествия

В Хабаровском крае завели дело о суициде после жалоб на полицейских

В Хабаровском крае возбудили уголовное дело после самоубийства жителя Николаевска-на-Амуре, который перед смертью рассказал в видеообращении о том, что полицейские применяли к нему недозволенные методы работы.
РБК 23:09
Космос

Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким

Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.
Naked Science 24 октября в 20:02
Хоккей

«Рейнджерс» – «Бостон». Панарин и Бучневич набрали по 2 очка

Sports.ru 22:17
Армия и оружие

Назначен преемник ликвидированного главаря ИГ

Lenta.ru 17:13
Гаджеты

Apple предупредила владельцев iPhone 5 о необходимости обновить iOS

Apple начала предупреждать владельцев смартфонов iPhone 5 о необходимости обновить операционную систему до версии iOS 10.3.4 до 3 ноября.
UfaTime.ru 10:31
Политика

В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого

Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь в поселке Золотое на юго-востоке страны во время спора президента Владимира Зеленского с националистами, выступающими против разведения сил.
РИА Новости 17:23
Футбол

Воронежский «Факел» одержал первую победу под руководством Бесчастных

МОЁ! Оnline Воронеж 11:20
Общество

Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России

Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Российская газета 25 октября в 13:30
Космос

Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии

Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС 18:07
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Шоу-бизнес

Малахов попытался извиниться перед Серябкиной

Ольга Серябкина сообщила, что подает иск о защите чести и достоинства.
Рамблер 03:45
Политика

Рабы ВС. Лейтенантов насильно заставляют служить Родине. В случае отказа от контракта угрожают членам семьи

Как пишет Леонов, командованием дивизии был принят ряд мер: офицеры звонили родителям и пугали уголовным преследованием сына, угрожали трудностями в академии РВСН для брата, звонили начальнику супруги с просьбой уволить ее, «для того чтобы она спокойно могла приехать в город, в котором я прохожу службу», а также переводом в другую дивизию, «нетронутую цивилизацией».
Новая газета 17:00
Политика

МИД ответил на угрозу «Азова» о вводе тысячи бойцов в Донбасс

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова лидера батальона «Азов» Андрея Билецкого о развода войск в Донбассе.
Известия 23:01
Общество

Мисс Украина рассказала, кому принадлежит Крым

Мисс Украина - 2019 и претендентка на победу в конкурсе красоты «Мисс мира» Маргарита Паша поделилась мнением о территориальной принадлежности Крыма.
ТК Звезда 25 октября в 14:50
Шоу-бизнес

Стас Пьеха не хочет разводиться с женой из-за общего ребенка

Певец Стас Пьеха со своей женой Натальей расстался еще в 2014-ом году, но статусом холостяка до сих пор не обзавелся.
Вечерний курьер 07:52
Общество

В Калифорнии проводится масштабная эвакуация

Вести.Ru 18:44
Космос

Глобальные космические планы США разобьются о российский модуль

Звездно-полосатый Марс Несмотря на политически мотивированные ограничения для двух держав, Соединенные Штаты сроят глобальные планы по освоению космоса.
Политическая Экспертиза 05:52
Происшествия

В Приморье спасатели ищут четырех пропавших рыбаков

РИА Новости 21:17
Происшествия

В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать

В Красногвардейском районе Петербурга в своей квартире найдена убитой 46-летняя женщина.
Российская газета 04:58
Гаджеты

В России начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold

Сегодня, 25 октября, на территории РФ стартуют продажи первого складного смартфона. Речь идет о модели Samsung Galaxy Fold.
Gazeta.SPb 25 октября в 00:19
Шоу-бизнес

Стас Пьеха признался, что перенес инфаркт в 34 года

Российский певец Стас Пьеха признался, что около шести лет назад перенес инфаркт после длительного употребления лекарственных препаратов, алкоголя и "всякого разного".
Газета.Ru 15:48
Происшествия

В Амурской области произошло нападение на полицейских: ранены двое

В Амурской области произошло нападение на сотрудников полиции. Правоохранителям пришлось применить табельное оружие.
Амур.инфо 22:12
Гаджеты

Apple рассчитывает на высокие продажи iPhone 11

Примечательно, что Apple намерена увеличить производство iPhone 11 на 1,6 миллиона экземпляров.
Anonsens 25 октября в 06:37
Общество

Золотодобычу выводят на чистую воду

Эксперты отмечают, что на россыпную добычу приходится 27% всей золотодобычи в России; часть из них считает, что запрет не позволит решить проблемы обеспечения безопасности добычи и соблюдения природоохранного законодательства.
Коммерсантъ 18:21
Экономика

Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил

Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России».
РБК 13:08
Происшествия

Солдат-срочник застрелил 8 человек в воинской части в Забайкалье

БИЗНЕС Online 25 октября в 08:40
Шоу-бизнес

На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову

Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Радио Комсомольская правда 10:49
Общество

Умер советский диссидент Буковский

Напомним, в 1976 году советское правительство обменяло диссидента Буковского на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана, с тех пор бывший диссидент проживал в Великобритании.
REGNUM 22:07
Космос

Космонавты призвали россиян восхищаться своей страной

Российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка напутствовали с борта МКС участников акции «Географический диктант».
News.ru 07:00
Армия и оружие

Китайский лётчик прокомментировал особенности истребителя J-20

На китайском телевидении вышло интервью с пилотом новейшего китайского истребителя J-20.
Военное обозрение 07:44
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Англии по футболуБольше новостей по теме
Главное