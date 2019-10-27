Футбол

ЧемпионатЧемпионатЛиверпуль — Тоттенхэм 2:1

Ливерпуль — Тоттенхэм
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Энфилд»
1′
Харри Кейн
36′
Мусса Сиссоко
37′
Дэнни Роуз
Деян Ловрен
50′
Джордан Хендерсон
52′
63′
Харри Уинкс
Танги Ндомбеле
Трент Александер-Арнолд
64′
72′
Танги Ндомбеле
Мохамед Салах
75′
Джорджиньо Вейналдум
Джеймс Милнер
77′
84′
Серж Орье
Лукас Моура
Мохамед Салах
Джо Гомес
85′
88′
Кристиан Эриксен
Джовани Ло Чельсо
Джеймс Милнер
90′+1′
Роберто Фирмино
Дивок Ориги
90′+3′
«Ливерпуль» одержал волевую победу в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур». Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 2:1. Гости вышли вперёд уже на 1-й минуте матча.
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