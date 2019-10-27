«Ливерпуль» одержал волевую победу в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур». Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 2:1. Гости вышли вперёд уже на 1-й минуте матча.

Общество Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.

Происшествия ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума В отношении Банина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Наука Компьютер научился находить повреждения в ДНК Международная команда учёных выяснила, что нейросети можно использовать для поиска повреждений ДНК, полученных под действием ультрафиолетового излучения.

Экономика Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса» Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.

Авто Toyota представила новый минивэн Toyota GranAce Японский автомобильный гигант Toyota официально презентовал на автосалоне в Токио новинку минивэна Toyota GranAce.

Авто Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется отличным спросом Было отмечено, что кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется отличным спросом несмотря на начало продаж в Индии новых достойных конкурентов Hyundai Venue и Kia Seltos.

Фигурное катание Трусова и Ханю исполнили параллельный четверной тулуп Российская фигуристка Александра Трусова и олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп перед показательными выступлениями на Гран-при Skate Canada.

Футбол Нидерландскому футболисту выбили зубы на поле Защитник нидерландского клуба "АЗ Алкмаар" Пантелис Хатцидиакос лишился двух зубов на матче 11-го туда чемпионата Голландии против ПСВ, сообщает lenta.ru.

Наука Появилось первая классификация водных грибов У одного вида в течение клеточного цикла образовалось несколько почек, а не одна, как в классической модели размножения грибов.

Энергетика Минфин назвал условия предоставления льгот «Роснефти» и Худайнатову Инфраструктура для Арктики Минфин и Минэнерго в пятницу, 25 октября, обнародовали условия предоставления льгот для новой нефтегазовой провинции в Арктике.

Политика Посол России в США назвал главную опасность прекращения ДРСМД Опасность прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США состоит в том, что такие ракеты могут появиться на территории Европы.