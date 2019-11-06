Лига чемпионов

Газета.RuГазета.Ru«Ливерпуль» дома победил «Генк» в Лиге чемпионов

Ливерпуль — Генк
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Энфилд»
Джорджиньо Вейналдум
14′
22′
Джон Лукуми
40′
Мбвана Али Саматта
Алекс Окслейд-Чемберлен
53′
68′
Дзюня Ито
Дьемерси Ндонгала
Наби Кейта
Эндрю Робертсон
74′
Алекс Окслейд-Чемберлен
Садьо Мане
75′
83′
Каспер Де Норре
85′
Патрик Грошовски
Тео Бонгонда
85′
Каспер Де Норре
Эбере Пол Онуачу
Дивок Ориги
Роберто Фирмино
89′
В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Ливерпуль" дома победил "Генк". Встреча на стадионе "Энфилд" закончилась со счетом 2:1. На точные попадания Жоржиньо Вейналдума и Алекса Окслейд-Чемберлена бельгийский клуб ответил голом Мбваны Саматы.
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