Лига чемпионов
Газета.Ru«Ливерпуль» дома победил «Генк» в Лиге чемпионов
Джорджиньо Вейналдум
|14′
|22′
Джон Лукуми
|40′
Мбвана Али Саматта
Алекс Окслейд-Чемберлен
|53′
|68′
Дзюня Ито
Дьемерси Ндонгала
Наби Кейта
Эндрю Робертсон
|74′
Алекс Окслейд-Чемберлен
Садьо Мане
|75′
|83′
Каспер Де Норре
|85′
Патрик Грошовски
Тео Бонгонда
|85′
Каспер Де Норре
Эбере Пол Онуачу
Дивок Ориги
Роберто Фирмино
|89′
|72%
|Владение мячом
|28%
|87%
|Процент точных передач
|68%
|8
|Удары в сторону ворот
|3
|7
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|5
|3
|Офсайды
|5
|9
|Угловые
|1
|8
|Отборы
|7
|10
|Фолы
|4
|–
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
1
Алиссон
66
Александер-Арнолд
12
Гомес
4
ван Дейк
7
Милнер
5
Вейналдум
3
Фабиньо
26
Робертсон
11
Салах
9
Фирмино
10
Мане
28
Куке
46
Куэста
6
Деваст
33
Лукуми
18
Онуачу
31
Меле
27
Бонгонда
25
Берге
8
Хейнен
77
Ндонгала
10
Саматта
Генк
Расстановка 4‑4‑2
В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Ливерпуль" дома победил "Генк". Встреча на стадионе "Энфилд" закончилась со счетом 2:1. На точные попадания Жоржиньо Вейналдума и Алекса Окслейд-Чемберлена бельгийский клуб ответил голом Мбваны Саматы.
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