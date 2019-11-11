В матче 12-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Обслуживал матч арбитр Майкл Оливер. Ему ассистировали Стюарт Бёрт и Саймон Бенне.

Спорт день за днем

Все про Спорт ру

Общество Синичкин день отмечается в России Бог принял их решение и наградил Зиновия даром исцеления больных молитвой.

Политика Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».

Хоккей Сборная России победила команду Онтарио в матче молодёжной Суперсерии Молодёжная сборная России, состоящая из игроков не старше 20 лет, одержала победу над командой Хоккейной лиги Онтарио (OHL) в четвёртом матче хоккейной Суперсерии 2019 года в Канаде.

Общество ВЦИОМ назвал главные страхи россиян В целом структура страхов россиян не изменилась, однако обеспокоенность экономическими проблемами слегка снизилась, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РБК.

Футбол Кассано сообщил, что Роналду может грозить двухлетняя дисквалификация Бывший игрок «Ромы» и сборной Италии Антонио Кассано отметил, что уход нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду до конца матча 12-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (1:0) может повлечь за собой дисквалификацию футболиста.

Общество Вильфанд назвал три фактора восприятия погоды Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал три фактора, влияющие на восприятие температуры воздуха человеком.

Авто Без сюрпризов. Skoda представила новую Octavia Первые фотографии новой Skoda Octavia появились еще в мае этого года - папарацци смогли "поймать" автомобиль в кузове универсал практически без камуфляжа на одном из шоссе в Чехии.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 11 копеек — до 63,91 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 70,48 рубля.

Общество На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Политика Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США Гражданина России Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в США, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказал адвокат Михаил Ирони.