Футбол
Чемпионат«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче АПЛ
Чемпионат Англии, 10 ноября
Стадион «Энфилд»
Фабиньо
|6′
Мохамед Салах
|13′
Садьо Мане
|51′
Джордан Хендерсон
Джеймс Милнер
|61′
|65′
Родри Эрнандес
|71′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
|78′
Бернарду Силва
Роберто Фирмино
Алекс Окслейд-Чемберлен
|79′
Мохамед Салах
Джо Гомес
|87′
|95′
Габриэл Жезус
|48%
|Владение мячом
|52%
|77%
|Процент точных передач
|84%
|5
|Удары в сторону ворот
|7
|5
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|2
|3
|Офсайды
|5
|4
|Угловые
|13
|9
|Отборы
|10
|10
|Фолы
|5
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
1
Алиссон
66
Александер-Арнолд
6
Ловрен
4
ван Дейк
26
Робертсон
7
Милнер
3
Фабиньо
5
Вейналдум
12
Гомес
15
Окслейд-Чемберлен
10
Мане
1
Браво
2
Уокер
5
Стоунз
25
Фернандиньо
12
Анхелиньо
17
де Брюйне
16
Эрнандес
8
Гюндоган
20
Силва
9
Жезус
7
Стерлинг
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
В матче 12-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Обслуживал матч арбитр Майкл Оливер. Ему ассистировали Стюарт Бёрт и Саймон Бенне.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» и оторвался от ближайшего преследователя на 8 очков
Советский спорт10 ноября в 13:39
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 02:37, Вашингтон
Общество
Синичкин день отмечается в России
Бог принял их решение и наградил Зиновия даром исцеления больных молитвой.
Общество
КС РФ счел законным изъятие имущества у друзей и родных коррупционеров
Нормы закона, позволяющие изымать в пользу государства имущество любых лиц, а не только членов семьи коррупционера, не противоречат Конституции России согласно решению Конституционного суда.
Политика
Самолет с Моралесом на борту совершил посадку в Парагвае
Самолет мексиканских Военно-воздушных сил, на борту которого находится ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралес, совершил посадку в Парагвае для дозаправки.
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».
Общество
На горе в Якутии нашли записку отца, оставленную дочери 30 лет назад
В Якутии на горе Муус-Хайа нашли записку отца, которая была написана 9 августа 1990 года.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев отправится с артистами лейбла в кругосветное путешествие
В конце октября 51-летний Максим Фадеев неожиданно расторг контракты со всеми артистами лейбла MALFA.
Происшествия
Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки
Хоккей
Сборная России победила команду Онтарио в матче молодёжной Суперсерии
Молодёжная сборная России, состоящая из игроков не старше 20 лет, одержала победу над командой Хоккейной лиги Онтарио (OHL) в четвёртом матче хоккейной Суперсерии 2019 года в Канаде.
Общество
В алтайском селе косят траву со снегом к приезду Медведева
В сети появилось видео, на котором рабочие косят сухую траву, когда уже выпал снег.
Энергетика
Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире
По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.
Общество
Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту
Происшествия
На трассе в Красноярском крае в ДТП вновь попал пассажирский автобус
На трассе в Красноярском крае сегодня, 12 ноября, в ДТП попал пассажирский автобус, который следовал по маршруту Шарыпово-Назарово-Красноярск.
Общество
ВЦИОМ назвал главные страхи россиян
В целом структура страхов россиян не изменилась, однако обеспокоенность экономическими проблемами слегка снизилась, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РБК.
Футбол
Кассано сообщил, что Роналду может грозить двухлетняя дисквалификация
Бывший игрок «Ромы» и сборной Италии Антонио Кассано отметил, что уход нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду до конца матча 12-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (1:0) может повлечь за собой дисквалификацию футболиста.
Общество
Вильфанд назвал три фактора восприятия погоды
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал три фактора, влияющие на восприятие температуры воздуха человеком.
Кино
«Доктор Сон» провалился в первый день проката
Хоррор «Доктор Сон» Майка Флэнегана провалился в первый день проката в США.
Политика
Назарбаев: Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Армия и оружие
Украинские моряки испытали возле Одессы американские катера
Военнослужащие ВМС Украины около Одессы провели испытания катеров типа Island, предоставленных Соединёнными Штатами.
Общество
В Тель-Авиве второй раз за день прозвучали сирены воздушной тревоги
Жители южных районов Тель-Авива второй раз за вторник, 12 ноября, были предупреждены сиреной о ракетном обстреле из сектора Газа.
Авто
Без сюрпризов. Skoda представила новую Octavia
Первые фотографии новой Skoda Octavia появились еще в мае этого года - папарацци смогли "поймать" автомобиль в кузове универсал практически без камуфляжа на одном из шоссе в Чехии.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 11 копеек — до 63,91 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 70,48 рубля.
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Энергетика
«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре
Компания «Нафтогаз Украины» повысила цену для населения до 4899 гривен ($200) за 1 тыс. кубометров (без учёта НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).
Политика
Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США
Гражданина России Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в США, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказал адвокат Михаил Ирони.
Наука
Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку
Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний.
Авто
Названы цены Lada Vesta с вариатором
АвтоВАЗ в понедельник, 11 ноября, назвал стоимость LADA Vesta с вариатором Jatco JF015E и 1,6-литровым двигателем Renault H4Mk мощностью 113 л.с. Новая автоматическая бесступенчатая трансмиссия доступна для всех моделей Vesta, кроме Vesta Sport.
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» допустить экспертов Киева к ГИС Суджа
«Нафтогаз» призывает «Газпром» разрешить украинским экспертам провести проверку пограничной газоизмерительной станции (ГИС) Суджа, расположенной между Сумской и Курской областями, заявил глава украинской компании Андрей Коболев.