«Ливерпуль» дома обыграл «Арсенал» в 1/8 финала Кубка Английской лиги в серии пенальти, после того как основное время матча завершилось со счетом 5:5. По ходу встречи хозяева проигрывали со счетом 1:4, но на 90-й минуте Ориги все-таки сумел перевести игру в серию пенальти.

«Ливерпуль» и «Арсенал» забили 10 голов в матче Кубка лиги

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