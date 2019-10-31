На 54-й минуте за «Арсенал» гол забил Эйнсли Мэйтленд-Найлс, но «Ливерпуль» сумел сравнять счет благодаря Алексу Окслейда-Чемберлену и Дивоку Ориги, которые поразили ворота соперника на 58-й и 62-й минутах.

«Ливерпуль» и «Арсенал» забили десять голов на двоих

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