«Ливерпуль» в домашнем матче четвертого раунда Кубка лиги одолел «Арсенал». Основное время игры завершилось вничью со счетом 5:5. Хозяева вышли вперед уже на 6-й минуте благодаря автоголу Шкодрана Мустафи.

«Ливерпуль» и «Арсенал» забили десять голов на двоих

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