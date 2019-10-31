«Ливерпуль» в домашнем матче четвертого раунда Кубка лиги одолел «Арсенал». Основное время игры завершилось вничью со счетом 5:5. Хозяева вышли вперед уже на 6-й минуте благодаря автоголу Шкодрана Мустафи.

«Ливерпуль» и «Арсенал» забили десять голов на двоих

Политика МИД России ответил на призыв НАТО вернуть Крым Украине Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко ответил на призыв военного блока НАТО к России передать контроль над Крымом Украине.

Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Общество Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму» По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.

Политика Пушков ответил на заявление о выплате Киеву «репараций» Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после окончания конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву "репарации" на восстановление региона.

Здоровье Минздрав уточнил данные о сокращении количества врачей Министерство здравоохранения России уточнило ранее опубликованные данные о сокращении числа врачей в субъектах РФ в 2018 году — медперсонала стало меньше в 55, а не в 54 регионах, однако общий объем сокращения оказался ниже ранее заявленного.

Общество Число преступлений с использованием IT в России удвоилось Количество преступлений с использованием информационных технологий выросло в России вдвое в прошлом году, за девять месяцев этого года рост составил 70%, сообщили в пресс-центре МВД России со ссылкой на выступление главы ведомства Владимира Колокольцева.

Шоу-бизнес Сальма Хайек в купальнике продемонстрировала подтянутую фигуру Не иначе как Сальма Хайек держит где-то в тайной комнате волшебное зелье — актриса в 53 года выглядит так, что её фигуре могут позавидовать даже 20-летние девушки.

Гаджеты Meizu вернулась в Россию с тремя смартфонами Благодаря сотрудничеству на российском рынке появятся смартфоны Meizu 16Xs, Meizu M10 и Meizu Note 9. Флагманская модель Meizu 16Xs оснащена 6,2-дюймовым AMOLED-экраном, процессором Snapdragon 675, тройной камерой с датчиками на 48, 8 и 5 Мп.