Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» выиграли в 11-м туре АПЛ 2:1

Манчестер Сити — Саутгемптон
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Этихад»
13′
Джеймс Уорд-Проуз
18′
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
Рахим Стерлинг
40′
Давид Сильва
Габриэл Жезус
46′
Серхио Агуэро
70′
75′
Ян Валери
Кевин Данзо
84′
Дэнни Ингз
Мусса Дженепо
Бернарду Силва
Фил Фоден
84′
Кайл Уокер
86′
88′
Ян Беднарек
Че Адамс
Илкай Гюндоган
89′
Серхио Агуэро
Николас Отаменди
90′+2′
Эдерсон Сантана
90′+5′
Турнирная таблица В 11-м туре обоим фаворитам победы дались непросто. «Ливерпуль» «Ливерпуль» играл в гостях против «Астон Виллы».
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