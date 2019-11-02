Футбол
Евро-футбол.ру«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» вырвали победы, «Арсенал» потерял очки
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Этихад»
|13′
Джеймс Уорд-Проуз
|18′
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
Рахим Стерлинг
|40′
Давид Сильва
Габриэл Жезус
|46′
Серхио Агуэро
|70′
|75′
Ян Валери
Кевин Данзо
|84′
Дэнни Ингз
Мусса Дженепо
Бернарду Силва
Фил Фоден
|84′
Кайл Уокер
|86′
|88′
Ян Беднарек
Че Адамс
Илкай Гюндоган
|89′
Серхио Агуэро
Николас Отаменди
|90′+2′
Эдерсон Сантана
|90′+5′
|78%
|Владение мячом
|22%
|88%
|Процент точных передач
|61%
|10
|Удары в сторону ворот
|–
|4
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|2
|3
|Офсайды
|–
|17
|Угловые
|–
|3
|Отборы
|11
|10
|Фолы
|10
|3
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
31
Сантана
2
Уокер
25
Фернандиньо
5
Стоунз
12
Анхелиньо
17
де Брюйне
8
Гюндоган
9
Жезус
47
Фоден
30
Отаменди
7
Стерлинг
1
Маккарти
38
Данзо
10
Адамс
5
Стивенс
4
Вестергор
23
Хейбьерг
16
Уорд-Проуз
14
Ромеу
17
Армстронг
12
Дженепо
22
Редмонд
Саутгемптон
Расстановка 5‑3‑2
На гол Трезеге на 21-й минуте «красные» ответили лишь перед финальным свистком - точный удар Эндрю Робертсона принес равенство на табло, а Садио Мане успел вывести «Ливерпуль» вперед - 2:1. «Арсенал» уже привычно потерял очки. Команда Унаи Эмери принимала «Вулверхэмптон».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Ливерпуль» вырвал победу у «Астон Виллы», «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон»
Советский спортвчера в 13:39
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 01:49, Ашберн
Здоровье
В Барнауле собираются оптимизировать психиатрические больницы
Две психиатрические больницы Барнаула ждет объединение, соответствующее постановление 29 октября опубликовало правительство Алтайского края.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова отправились отдыхать в США
Возлюбленные вместе отправились на отдых в США. На появившимся в Сети снимке запечатлены счастливые и довольные Тулупова и Шепелев.
Авто
В Сети показали уникальный УАЗ-3128 Астеро
Шоу-бизнес
«Оторвалась»: Брежнева в латексном костюме кошки пришла на вечеринку
Для появления на публике певица выбрала очень смелый образ. Она облачилась в латексный комбинезон, шпильки и надела маску кошки.
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за интервью детей с геем
Единоборства
Розенструйк нокаутировал Орловского на 29-й секунде боя в UFC
На 29-й секунде поединка Розенструйк нокаутировал Орловского левым встречным в челюсть.
Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Футбол
Встреча «Зенита» и ЦСКА в Петербурге завершилась ничьей
Киберспорт
Полеты в World of Warcraft: Shadowlands откроются не сразу
Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
Политика
Генсек НАТО отказался встречаться с украинскими моряками
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не стал встречаться в Одессе с украинскими моряками, которые были арестованы российской стороной после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года и вернулись на родину в начале сентября.
Экономика
Состояние Илона Маска возросло на $2 млрд
Состояние основателя компании SpaceX Илона Маска возросло на $2 млрд, сообщает Forbes.
Фигурное катание
Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции.
Общество
В Москву идет аномальное субтропическое тепло
На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".
Политика
Киев хочет заставить Россию платить за восстановление Донбасса
Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не планирует тратить деньги на восстановление Донбасса после окончания войны и намерен заставить платить за это Москву.
Происшествия
Бастрыкин проконтролирует дело об убийстве главы ингушского центра «Э»
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возьмет дело об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева под личный контроль.
Происшествия
Пожар произошел на складе в подмосковном Жуковском
Склад загорелся в городском округе Жуковский в Московской области. Площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров.
Наука
Обнаружен клеточный механизм, который помогает иммунной системе распознавать опухоли
Исследователи предположили, что малорезультативная иммунотерапия может быть обусловлена тем, что иммунная система отдельных пациентов по какой-то причине не распознает раковые клетки.
Общество
Пятеро россиян удостоены японского ордена Восходящего солнца
Происшествия
В Кирове шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день
В Кирове перевернулась машина скорой помощи, которая перевозила выжившую после смертельной аварии девочку шести лет, передает "Интерфакс".
Экономика
Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Стратегия-2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
Армия и оружие
В США назвали Россию реальной военной угрозой
Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
Общество
Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты
Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Певица Валерия показала своё фото без макияжа после бессонной ночи
Певица Валерия опубликовала на странице в "Инстаграме" фото после бессонной ночи.
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Музыка
В шоу «Голос» не взяли Руслана Алехно
Экономика
В Донецке опровергли сообщения украинских СМИ о прекращении выплат пенсий лицам, не имеющих паспортов ДНР
Распространяемые в некоторых украинских изданиях сведения о якобы запланированном в ДНР с будущего года прекращении пенсионных выплат гражданам, не имеющих паспортов республиканского образца, абсолютно не соответствуют действительности.
Автоспорт
Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при США 2019
Пилот Mercedes Валттери Боттас стал победителем квалификации Гран-при США.
Политика
WP рассказал о ненависти Трампа к Украине с первых дней президентства
Президент США Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания в Белом доме, пишет Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников администрации американского лидера.
Шоу-бизнес
Фадеев впервые прокомментировал слухи о романе с Серябкиной
Продюсер Максим Фадеев рассказал, что слухи об их романе с бывшей участницей группы SEREBRO Ольгой Серябкиной, доставили им немало неприятностей.