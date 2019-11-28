Лига чемпионов

ГЛАС.RUГЛАС.RU«Ливерпуль» сыграл вничью с «Наполи»

Ливерпуль — Наполи
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Энфилд»
Фабиньо
Джорджиньо Вейналдум
19′
21′
Дрис Мертенс
Джо Гомес
Алекс Окслейд-Чемберлен
57′
Деян Ловрен
65′
72′
Ирвинг Лосано
Фернандо Льоренте
Джеймс Милнер
Трент Александер-Арнолд
78′
81′
Дрис Мертенс
Элиф Элмаз
85′
Петр Зелиньски
Амин Юнес
Эндрю Робертсон
90′+2′
90′+2′
Калиду Кулибали
90′+4′
Аллан
После 5 туров «Ливерпуль» идёт на первом месте группы с 10 очками.
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