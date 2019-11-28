После 5 туров «Ливерпуль» идёт на первом месте группы с 10 очками.

Происшествия Новосибирскую школьницу после скандального чаепития пнул одноклассник Напомним, в начале ноября получила распространение информация о том, что одну из учениц унизили во время чаепития, не разрешив ей сидеть за общим столом.

Политика «Нафтогаз» пообещал не перекрывать газовый вентиль Украина не намерена перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транзите газа, заявил в интервью Deutsche Welle исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

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Политика СБУ устроила обыск у нацистки Зверобой после угрозы убить Зеленского Напомним, что 1 ноября Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело на депутата от «Евросолидарности» Федину и нацистку Зверобой после публикации видео, в котором они обсуждали варианты убийства президента Украины Зеленского.

Биатлон Спринтерскую гонку Кубка IBU в Шушене у россиян откроет Мухамедзянов Стали известны стартовые номера участников у мужчин, которые сегодня, 28 ноября, выйдут на старт спринтерской гонки на первом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в Шушене (Норвегия).

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Общество Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020» Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.

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Происшествия Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.