"Ливерпуль" и "Наполи" сыграли вничью в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет в матче открыл "Наполи", отличился Дрис Мертенс на 21-й минуте.

Политика Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.

Общество Экс-президента Бразилии приговорили к 17 годам тюрьмы за коррупцию Региональный федеральный суд 4-го округа Бразилии признал виновным и постановил увеличить срок наказания по делу о коррупции в Атибайе экс-президенту Луису Инасиу Луле да Силве до 17 лет и одного месяца.

Политика Трамп подписал закон о правах человека в Гонконге Президент США Дональд Трамп подписал закон о правах человека в Гонконге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Политика Минобороны предложило доплачивать контрактникам за службу в Крыму Денежное довольствие военнослужащих, проходящих в Крыму военную службу по контракту, должно быть увеличено на 10%, поскольку территория полуострова относится к числу безводных местностей.

Политика Глава МИД Украины раскритиковал Apple за «российский Крым» Глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко раскритиковал американскую корпорацию Apple за то, что ее сервисы начали отображать Крым территорией Российской Федерации.

Общество ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».