"Ливерпуль" и "Наполи" сыграли вничью в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет в матче открыл "Наполи", отличился Дрис Мертенс на 21-й минуте.

Общество Росстандарт назвал регионы с самым некачественным топливом Росстандарт по итогам проверок в этом году создал карту качества топлива на АЗС страны, сообщает РИА Новости.

Происшествия В Дагестане арестовали участников банды «Шараповские» Со своей стороны, ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что лидеры и участники банды причастны к серии убийств предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов, похищениям людей, вымогательствам, грабежам и разбоям.

Политика Четыре страны обратились к России с заявлением из-за Азовского моря Министры иностранных дел четырех государств — Эстонии, Литвы, Швеции и Украины — выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.

Политика В Раде назвали возвращенные на Украину корабли консервными банками Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".

Общество Путин отменил выплату по уходу за ребёнком в размере 50 рублей Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком в возрасте от полутора до трёх лет в размере 50 рублей.

Политика Путин посоветовал не зацикливаться на Украине, а подумать о себе Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину посоветовал одному из жителей не зацикливаться на украинской проблематике.

Общество Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей Власти Кемерово решили купить новую новогоднюю ель за 18 миллионов рублей, потому что предыдущую устанавливали 11 лет подряд и она "морально устарела", сообщил журналистам мэр города Илья Середюк.

Политика Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52% По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.

Общество Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России Гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в декабре в Москве составляет 60 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей).

Шоу-бизнес СМИ сообщили о второй беременности Меган Маркл Британские СМИ сообщили, что герцогиня Сассекская Меган Маркл снова беременна. Якобы принц Гарри с супругой пока скрывают эту информацию.

Хоккей Панарин опубликовал странный фотоколлаж с Путиным Российский хоккеист Артемий Панарин в Instagram опубликовал фотоколлаж с президентом РФ Владимиром Путиным.