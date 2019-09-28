Футбол
Sport24.ru«Ливерпуль» могут исключить из Кубка английской лиги
«Ливерпулю» грозит исключение из Кубка английской лиги по итогам матча 1/16 финала против «Милтон Кинс Донс» (2:0). По информации The Athletic, Английская футбольная лига подозревает мерсисайдцев в том, что те выпустили на поле игрока, который не имел права участвовать в турнире.
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Стало известно имя игрока, из-за которого «Ливерпуль» могут исключить из Кубка лиги
Sport24.ruвчера в 08:30
Пишут, что «Ливерпуль» могут исключить из Кубка лиги. Это вряд ли – будет только штраф
Sports.ruвчера в 11:43
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Культура
Уроженец Челнов принял участие в шоу «Танцы» на ТНТ
БИЗНЕС Online 27 сентября в 11:00
Энергетика
«Нафтогаз»: отопительный сезон на Украине находится на грани срыва
Еще 20 августа представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что отопительный сезон 2019-2020 на Украине на фоне споров с "Газпромом" по вопросам транзита российского газа в Европу может оказаться непростым.
Газета.Ru вчера в 09:07
Политика
В Австрии проходят досрочные парламентские выборы
В Австрии 29 сентября проходят досрочные парламентские выборы после скандала с бывшим вице-канцлером Кристианом Штрахе, который привел к роспуску правительства и отставке канцлера Себастьяна Курца.
Коммерсантъ 02:54
Политика
На Украине заявили об усилении позиций России в мире
На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Газета.Ru вчера в 22:58
Хоккей
«Тампа» Василевского по буллитам проиграла «Флориде» Бобровского
Спорт-Экспресс вчера в 21:49
Общество
В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС вчера в 07:17
Религия
Народные приметы на 29 сентября: когда наступят холода
В 29 сентября связаны и другие народные приметы. Считали, что чем теплее в этот день, тем позднее зима наступит.
Известия Мордовии вчера в 09:58
Политика
Украина запустит автобусы от границы с Крымом
Министр заверил, что Украина обязательно запустит официальные пассажирские перевозки от границы с Крымом.
Krym.News вчера в 10:20
Футбол
В центральном матче 11-го тура «Локомотив» обыграл «Зенит» 1:0
Эхо Москвы вчера в 15:59
Политика
Der Spiegel: Владимир Зеленский оскорбил правительство Германии
Позднее Владимир Зеленский подтвердил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес канцлера германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, которые он делал в процессе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Вести.Ru 01:12
Общество
В России изменился список документов для приема на работу
С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
Известия 02:27
Театры
Умер великий режиссер Марк Захаров
Sputnik Латвия вчера в 05:59
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали об оружии России против авианосцев США
Китайский портал Sohu рассказал о главном российском оружии против авианосцев ВМС Соединённых Штатов.
RT на русском вчера в 15:21
Происшествия
США потребовали выдать им задержанного в Испании россиянина
Российский гражданин, задержанный в аэропорту Валенсии на основании выданного США международного ордера на арест не согласен с обвинениями, заявила РИА Новости его адвокат Елена Таранова.
РИА Новости вчера в 14:42
Политика
Трамп обвинил демократов в попытке «забрать все» у американцев
Президент США Дональд Трамп считает, что демократы пытаются «остановить его» и «забрать все» у американцев.
РБК вчера в 19:43
Космос
Маск рассказал, когда состоится первый полет корабля Starship
Первый полет корабля Starship на высоту около 20 километров состоится через 1-2 месяца, заявил в воскресенье глава компании SpaceX Илон Маск.
РИА Новости вчера в 21:54
Происшествия
Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло
Газета.Ru вчера в 13:31
Политика
Захарова высмеяла слова Пелоси о следе России в скандале вокруг Трампа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Россия может быть причастна к скандалу вокруг резонансного разговора президента США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
РИА Новости 27 сентября в 10:55
Общество
В Магнитогорске педагог лишилась работы из-за старых откровенных фото
В челябинском Магнитогорске педагог потеряла работу из-за эротических фотографий, которые были сделаны более десяти лет назад.
REGNUM 27 сентября в 00:07
Политика
Возможный преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
Возможный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что санкции используются в современных международных отношениях в качестве оружия.
RT на русском 00:50
Наука
Ученые неожиданно выяснили, что препятствует появлению рака
Российская газета вчера в 01:43
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 27 сентября в 11:27
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 27 сентября в 09:00
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Газета.Ru вчера в 11:45
Шоу-бизнес
Фото и видео больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинского учреждения, в котором лечат актрису Анастасию Заворотнюк, выставила на продажу фото и видеозаписи с больной артисткой.
Народные новости 01:32
Футбол
Жена Мамаева опубликовала реакцию фанатов «Ростова» на переход ее мужа
Жена бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана на своей странице в Instagram опубликовала видео из Ростова-на-Дону.
Спорт-Экспресс вчера в 22:14
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Происшествия
В Словакии потерпел крушение истребитель МиГ-29
В субботу, 28 сентября, истребитель МиГ-29 ВВС Словакии потерпел крушение близ города Злате-Моравце, сообщает ТАСС со ссылкой на Словацкое радио.
RT на русском вчера в 17:35
Транспорт
В центре Москвы ограничат движение из-за митинга 29 сентября
Движение по участкам проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой в столице ограничат в воскресенье, 29 сентября, в связи с проведением митинга, сообщили в Центре организации дорожного движения.
Коммерсантъ вчера в 13:03