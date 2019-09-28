Ливерпулю грозит исключение из Кубка английской лиги, сообщает BBC. В матче третьего раунда с МК Донс (2:0), который состоялся в среду, на поле у красных появился игрок, который не имел права участвовать в матче.

«Ливерпуль» может быть исключен из Кубка лиги

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