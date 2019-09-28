Футбол

Советский спортСоветский спорт«Ливерпуль» может быть исключен из Кубка лиги

Ливерпулю грозит исключение из Кубка английской лиги, сообщает BBC. В матче третьего раунда с МК Донс (2:0), который состоялся в среду, на поле у красных появился игрок, который не имел права участвовать в матче.
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Пишут, что «Ливерпуль» могут исключить из Кубка Лиги. Это вряд ли – будет только штраф

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Стало известно имя игрока, из-за которого «Ливерпуль» могут исключить из Кубка лиги

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