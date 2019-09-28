Футбол
Советский спорт«Ливерпуль» может быть исключен из Кубка лиги
Ливерпулю грозит исключение из Кубка английской лиги, сообщает BBC. В матче третьего раунда с МК Донс (2:0), который состоялся в среду, на поле у красных появился игрок, который не имел права участвовать в матче.
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Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Политика
Делегация США покинула ГА ООН на время выступления Венесуэлы
Делегации Соединенных Штатов, Колумбии и еще нескольких латиноамериканских стран в пятницу покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН на время речи вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.
Российская газета вчера в 23:41
Футбол
Отмена гола принесла «Локомотиву» победу над «Зенитом»
Центральный матч 11-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Зенитом» завершился победой столичного клуба со счетом 1:0. Встреча прошла на «РЖД Арене» в Москве.
РБК 14:10
Технологии
«Ъ»: у ВТБ появился свой виртуальный мобильный оператор
ВТБ запустит в тестовом режиме в Москве свой виртуальный мобильный оператор "ВТБ Мобайл" с 25 сентября.
ТАСС 24 сентября в 23:00
Футбол
«Манчестер Сити» в гостях одержал победу над «Эвертоном»
Sportbox.RU 14:26
Музыка
Игорь Николаев опубликовал неизданное архивное видео с Пугачевой
Композитор Игорь Николаев опубликовал в соцсети архивную видеозапись с выступления Аллы Пугачевой с песней "Прости, поверь".
Московский Комсомолец вчера в 06:37
Происшествия
Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР
РИА Новости 12:33
Армия и оружие
«Калашников» показал видео с «экстремальным тестом» автомата АК-74М
Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями.
РБК 06:22
Театры
В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров
Газета.Ru 06:38
Футбол
Суд признал виновным фаната, назвавшего обезьяной Луиса Адриано
Против Малосолова было возбуждено административное дело. Суд признал его виновным, оштрафовав фаната на 20 тысяч рублей.
Metaratings вчера в 10:30
Авто
«АвтоВАЗ» напомнил о забытом проекте Lada Project С
После долгих исследований, целью которых являлось создание модели ВАЗ-2116 «Проект C» серии 100, в 2006 году отечественный дизайнер Александр Колпаков начал работу над экстерьером новинки.
SpeedMe 09:09
Политика
В США считают, что Россию нельзя пускать на Луну
Автор материала Тейлор Динерман считает, что сотрудничество РФ и США в проекте международной окололунной станции Gateway может помочь России создать собственную базу на естественном спутнике Земли.
Росбалт 06:29
Волейбол
Польша обыграла Францию в матче за третье место на чемпионате Европы
В матче за третье место на чемпионате Европы по волейболу среди мужчин сборная Польши обыграла команду Франции (3:0). В финальном матче завтра сыграют сборные Сербии и Словении.
Спорт-Экспресс 14:16
Шоу-бизнес
Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста
Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
Газета.Ru вчера в 18:05
Армия и оружие
МИД Сирии обвинил США и Турцию в нарушении Устава ООН
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что США и Турция нарушают международное право и Устав ООН, пытаясь создать на сирийской территории зону безопасности.
РБК 14:21
Политика
Рассекречен текст жалобы разведчика на беседу Трампа с Зеленским
Текст жалобы сотрудника американской спецслужбы на телефонный разговор президента США Дональда Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским, состоявшийся 25 июля 2019 года, рассекречен.
Пятый канал 26 сентября в 18:21
Футбол
Черышев принёс «Валенсии» победу в Бильбао
Победу в поединке отпраздновали гости со счетом 1:0. Единственный гол забил российский хавбек Денис Черышев.
Евро-футбол.ру 08:54
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Происшествия
В Испании по запросу США задержали россиянина
В Испании полицейские задержали россиянина по запросу США, сообщили в посольстве России в Мадриде, передает ТАСС.
РБК вчера в 20:13
Гаджеты
Пользователи раскупили миллион Huawei Mate 30 всего за три часа
По словам топ-менеджера, за первые три часа китайские пользователи купили миллион смартфонов старшей модели Mate 30 и Pro.
Ferra 06:08
Армия и оружие
База ВМФ России в Тартусе получила новые технические возможности
Открытие судоремонтного комплекса на базе ВМФ России в сирийском порту Тартус расширяет её технические возможности и укрепляет позиции российского флота в Средиземном море, сообщает 26 сентября Интерфакс-АВН со ссылкой на заместителя командира оперативного командования ВМФ в дальней морской зоне Евгения Гущина.
REGNUM 26 сентября в 12:45
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Политика
В Стамбуле пытаются решить судьбу Сирии без сирийцев
Звучат призывы о борьбе с терроризмом, а также опасения, что активизация боевых действий в Идлибе приведет к волне беженцев на территорию Турции.
Новостной фронт 09:53