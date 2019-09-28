О каком игроке идет речь, пока неизвестно. Если вина «Ливерпуля» будет доказана, клуб может быть оштрафован или исключен из турнира. Команда Юргена Клоппа обыграла «Милтон Кинс Донс» со счетом 2:0. В 1/8 финала Кубка лиги «Ливерпуль» должен встретиться с «Арсеналом».

«Ливерпуль» могут исключить из Кубка лиги

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