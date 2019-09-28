Футбол
Бомбардир.ру«Ливерпуль» могут исключить из Кубка лиги
О каком игроке идет речь, пока неизвестно. Если вина «Ливерпуля» будет доказана, клуб может быть оштрафован или исключен из турнира. Команда Юргена Клоппа обыграла «Милтон Кинс Донс» со счетом 2:0. В 1/8 финала Кубка лиги «Ливерпуль» должен встретиться с «Арсеналом».
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 19:37, Вашингтон
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В МЧС объяснили необходимость запрета курения на балконах
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RT на русском вчера в 06:13
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Каннонье нокаутировал Херманссона в главном поединке UFC Fight Night
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Общество
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ответственным ведомствам проработать вопрос о постепенном переходе на новый вариант потребительской корзины.
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Ответные меры Москвы на решение Вашингтона не выдавать визы ряду членов делегации России могут также касаться визовых вопросов.
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Футбол
«Монако» с Головиным разгромил «Брест» в чемпионате Франции
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Армия и оружие
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Российская газета вчера в 06:06
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Тарантас Ньюс 26 сентября в 13:45
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники продает фотографии больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница медицинского центра, в котором проходит в настоящее время лечение 48-летняя Анастасия Заворотнюк намерена предоставить СМИ фото и видео материалы за крупное денежное вознаграждение.
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РИА Новости 11:13
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В США считают, что Россию нельзя пускать на Луну
Автор материала Тейлор Динерман считает, что сотрудничество РФ и США в проекте международной окололунной станции Gateway может помочь России создать собственную базу на естественном спутнике Земли.
Росбалт 06:29
Армия и оружие
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Политика Сегодня 12:29
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Бывшая участница проекта «Дом-2», а ныне преуспевающая бизнесвумен Евгения Феофилактова в одиночку воспитывает 6-летнего сына Даниэля, в котором буквально души не чает.
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Армия и оружие
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Газета.Ru 09:26
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости 08:57
Футбол
Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича
В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.
ТВ Центр вчера в 10:31
Происшествия
Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием
Актриса Наталья Бочкарева в интервью телеканалу "360" объяснила появление видео своего задержания полицейскими, заявив, что это подделка.
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Неизвестный напал с ножом на посетителей торгового центра в округе Балтимор (штат Мэриленд).
РЕН ТВ 16:42
Экономика
США опровергли делистинг китайских компаний с американских бирж
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"В направлении поселка применялось стрелковое вооружение, также зафиксирован запрещенный дополнительными мерами контроля перемирия снайперский огонь", - уточнил представитель ДНР в СЦКК.
Газета.Ru 11:15
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Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие.
РБК 16:17
Армия и оружие
Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»
По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
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На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета вчера в 07:37
Музыка
Metallica отменила концерты из-за состояния вокалиста
РИА Новости 08:48