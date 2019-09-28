Футбол
Бомбардир.ру«Ливерпуль» могут исключить из Кубка лиги
О каком игроке идет речь, пока неизвестно. Если вина «Ливерпуля» будет доказана, клуб может быть оштрафован или исключен из турнира. Команда Юргена Клоппа обыграла «Милтон Кинс Донс» со счетом 2:0. В 1/8 финала Кубка лиги «Ливерпуль» должен встретиться с «Арсеналом».
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 18:06, Вашингтон
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В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров
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Российские волейболистки проиграли сборной США в матче Кубка мира
Российские волейболистки потерпели второе поражение на Кубке мира, который проходит в Японии.
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Московский Комсомолец 05:53
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Александр Емельяненко вызывает на бой Вячеслава Дацика
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Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком
Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
RT на русском 08:25
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В Русской православной церкви (РПЦ) считают, что идея перехода на четырехдневную рабочую неделю требует тщательной проработки.
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Газета.Ru вчера в 09:00
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Два американских военных самолета провели разведку у берегов Крыма
Два самолета американских ВМС были замечены у берегов Крыма. На это указывают данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
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Huawei запустит видеосервис в России
Китайская компания Huawei собирается запустить в России и еще нескольких странах свой видеосервис.
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