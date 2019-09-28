Футбол
Бомбардир.ру«Ливерпуль» могут исключить из Кубка лиги
О каком игроке идет речь, пока неизвестно. Если вина «Ливерпуля» будет доказана, клуб может быть оштрафован или исключен из турнира. Команда Юргена Клоппа обыграла «Милтон Кинс Донс» со счетом 2:0. В 1/8 финала Кубка лиги «Ливерпуль» должен встретиться с «Арсеналом».
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Режиссер Хейфец напал с ножом на врачей скорой помощи
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на сотрудников приехавшей к нему бригады скорой помощи.
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Происшествия
На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян
На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.
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Общество
Медведев поручил подготовить переход на новую потребительскую корзину
Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился проработать постепенный переход на новую потребительскую корзину.
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Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
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RT на русском 06:16
Общество
Владельцев квадрокоптеров ждут в Росавиации для регистрации дронов
Владельцев квадрокоптеров ждут в Росавиации для регистрации дронов.
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США, вводя санкции за поставку топлива для ВКС в Сирии, помогающим законному правительству в борьбе с терроризмом, фактически открыто встали на сторону террористов, заявил МИД России.
РИА Новости 26 сентября в 22:31
Автоспорт
Роберт Шварцман стал чемпионом Международной Формулы 3
Участник программы SMP Racing и слушатель гоночной Академии Ferrari Роберт Шварцман финишировал вторым в первой гонке Формулы 3 на Сочи Автодроме и досрочно завоевал титул чемпиона 2019 года.
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В Башкирии школьники-живодеры убили зверски 10 щенят
Уфимские Заметки 03:06
Происшествия
Полиция начала проверку после заявлений сотрудниц о домогательствах
Ранее о жалобах двух сотрудниц полиции Щукинского отдела на домогательства со стороны заместителя начальника отдела по охране общественного порядка «Медиазоне» рассказал глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.
РБК вчера в 16:02
Футбол
Крал: в России ты каждую неделю проводишь тяжёлый матч
В России больше сильных команд, футболисты в целом лучше обращаются с мячом, многие навыки развиты лучше.
RT на русском 06:46
Гаджеты
Производители закладывают основу для повышения цен на DRAM
В результате объем выпуск вырастет всего 12,5%. Ограничение роста предложения заложит основу для повышения цен в середине следующего года.
iXBT.com вчера в 06:06
Происшествия
Алексей Миняйло назвал свое освобождение победой гражданского общества
Фигурант "московского дела" Алексей Миняйло назвал свое освобождение победой гражданского общества.
Эхо Москвы 26 сентября в 10:35
Происшествия
Арестованного оренбургского священника лишили опекунства над детьми
РИА Новости вчера в 11:13
Политика
Эрдоган предложил Трампу купить у США Patriot
Газета.Ru вчера в 02:00
Политика
Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США
Официальный представитель Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о причастности российской стороны к скандалу вокруг телефонной беседы американского президента Дональда Трампа с украинским главой Владимиром Зеленским.
Капитал страны вчера в 12:57
Происшествия
Драка со стрельбой в московском клубе попала на видео
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РИА Новости 05:23
Культура
Ведущий «Вечернего Урганта» объяснил уход из «Уральских пельменей»
Участники популярной команды КВН «Уральские Пельмени» ведут собственное шоу на СТС уже десять лет.
Рамблер 05:10
Игры
Охота за украденными реликвиями в релизном трейлере Code Vein
В честь релиза вампирского экшена Code Vein студия Bandai Namco выпустила новый трейлер игры.
Игромания.ру 06:49
Футбол
Жардим: «Головин прогрессирует. Он лучше обостряет, чем Фабрегас»
Официальный сайт Лиги 1 выпустил материал про полузащитника «Монако» Александра Головина.
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Максим Галкин с бородой напомнил поклонникам Джигурду
Максим Галкин удивил поклонников неожиданным преображением. Он опубликовал фото с густой растительностью на лице.
Суть событий вчера в 05:58
Политика
В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России
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Энергетика
Кредитов не будет: банки объявили смертный приговор сланцевой индустрии
Аналитики компании Cowen & Co. подсчитали, что производители нефти и газа истратили 56 процентов общего бюджета еще до июня, так что в ноябре отрасль в целом окажется банкротом.
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Происшествия
Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края
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Политика
К Лаврову в ООН выстроилась огромная очередь
Выступление главы МИД России Сергея Лаврова вызвало ажиотаж на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке – после спича к дипломату выстроилась очередь из желающих задать дополнительные вопросы.
Газета.Ru 06:32
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС вчера в 11:35
Футбол
Черышев попал в стартовый состав «Валенсии» на матч с «Атлетиком»
Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес назвал стартовый состав команды на матч 7-го тура примеры против «Атлетика».
Матч ТВ 06:07